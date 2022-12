Indul az ünnepi láz a magyar munkahelyeken: ennyi jutalomra számíthatnak a dolgozók

A hazai nagyvállalatok többségénél a korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz karácsonyi céges rendezvény, és az év végi jutalmazás sem marad el. A nagyvállalatoknál dolgozók elsősorban egy közös céges ebédre vagy vacsorára, pénzbeli jutalomra vagy valamilyen ajándékra számíthatnak a napokban.

A céges rendezvényeknek már itthon is nagy hagyománya van, gondoljunk csak a rendszeres csapatépítőkre vagy az egyre népszerűbb csúnyapulcsi napra. „Idén a nagyvállalatok több mint fele (56%) a korábbi szokásoknak megfelelően megtartja a karácsonyi céges rendezvényét. Minden ötödik cég kisebb költségkerettel, de szintén készül az eseményre, és csak a cégek alig tizedénél (9%) marad el. A koronavírus járvány következtében az elmúlt 2 évben nem nagyon volt lehetőség nagyobb létszámú rendezvényeket, összejöveteleket tartani. Szerencsére most már nincsenek ilyen korlátozások, és úgy látjuk, hogy a gazdasági helyzet mellett is a cégek nagyrésze fontosnak tartja, hogy idén is megünnepelje a munkatársakkal a karácsonyt, ami méltó lezárása lehet az évnek” – mondta el Rajna Gábor, a K&H Üzleti ügyfelek divízió vezetője.

Közép-Magyarországon és a kisvállalatoknál lesz több ünneplés

A céges karácsony megtartása nagymértékben függ attól, hogy mekkora és hol helyezkedik el területileg a vállalat. A felmérés alapján leginkább Közép-Magyarországon szerveznek céges bulit (67%), Nyugat-Magyarországon az átlaggal közel megegyező arányban (58%), míg Kelet-Magyarországon ennél jóval kisebb arányban várható (38%). Az is látható, hogy elsősorban a kisebb cégeknek fontos, hogy a korábbi évek szokásai szerint megtartsák az évzáró rendezvényt. Emellett az is érezhető, hogy a családi cégeknél nagyobb hagyománya van az összejöveteleknek, mint a nem családi cégeknél: míg előbbieknél 10-ből 7, addig utóbbiaknál megközelítőleg a felük tervez céges karácsonyt.

Év végi jutalom is lesz

A nagyvállalatok szinte mindegyike tervez valamilyen év végi plusz elismerést. A céges összejövetel mellett az év végi jutalom (32%) és az ajándékozás (29%) a legnépszerűbb jutalmazási forma. Főként a nagyobb vállalatoknál dolgozók örülhetnek: a 10 milliárd forint feletti éves árbevételű cégek fele, a 4-9,9 milliárd forint közötti árbevételű cégek 40 százaléka, míg a 4 milliárd forint alatti éves árbevételű cégek negyede fog jutalmat adni. A pénzbeli elismerés inkább a nem családi cégek jutalmazási eszköze (40%), míg a családi vállalatoknál