Bekeményít a szakszervezet: súlyos tévedés lenne az inflációhoz igazítani a minimálbér-emelést?

Súlyos tévedés lenne kizárólag a jövőre jelzett inflációhoz igazítani a minimálbér és a garantált bérminimum-emelés mértékét, hiszen a munkavállalóknak az egyes hónapokban tapasztalt 20 százalék körüli pénzromlás már idén is súlyos anyagi veszteséget okozott, amit feltétlenül kompenzálni kell – hívja fel ezúttal nemcsak a kormány, hanem főként az egyeztetési tárgyalásokon résztvevő felek figyelmét a Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (FÖX).

Szokatlan módját választotta a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelés mértékének felsrófolására a fővárosi cégeknél dolgozók érdekeit képviselő FÖX. A Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége ugyanis ezúttal nem közvetlenül a kormánytól, hanem az egyeztetésen – a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) – résztvevő partnerektől, vagyis a munkáltatók, munkavállalók és a kormány képviselőitől kéri: a tárgyalások során ne csak a jövőre várható inflációhoz, vagy a KSH által közölt éves átlaghoz igazítsák a százalékot, hanem vegyék figyelembe a munkavállalók eddigi anyagi veszteségeit is.

Az élelmiszerek – és gyakorlatilag szinte minden – ugyanis a hazai gazdasági helyzet és a forint értékének drámai zuhanása miatt nem átlagosan 15 százalékkal, hanem annál jóval nagyobb mértékben drágultak. Ezt pedig egyelőre semmilyen formában nem kompenzálta a kormány, s vélhetően nem is áll szándékában – közölte a szövetség. A FÖX szerint amennyiben ezt a mínuszt a minimálbér-emelés mértéke sem fogja ellensúlyozni, nemcsak a legkisebb bérért dolgozók kerülnek behozhatatlan anyagi hátrányba, hanem azok is, akiknek a fizetését ehhez a korrekcióhoz igazítják a cégek. Egy meggondolatlanságból vagy szándékosan alulkalkulált minimálbér-emeléssel családok tömegei sodródnak önhibájukon kívül kritikus élethelyzetbe. A szövetség leszögezi: ez megbocsáthatatlan lépés lenne, amiért az egyeztető fórumra kijelölt VKF résztvevőit is nagy felelősség terheli majd.

A FÖX szerint a fentiektől eltérő álláspont és döntés elfogadhatatlan, mert nem a munkavállalók érdekeit szolgálja. Közleményében a szövetség azt is leszögezi, hogy támogatja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldala (OKÉT) 2022-es évre vonatkozó kompenzációs követelését.