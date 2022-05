A magyar cégek többsége komoly lemaradásban van: ez lenne a dolgozók megtartásának kulcsa?

A szorongást és a kiégést nagyon gyakran említik a munkavállalók elvándorlásának okaként. A jelenség 2021-ben a koronavírus miatt felerősödött és hullámként söpört végig a világon, a „Nagy Felmondás” néven is emlegették. A vállalati gyakorlatok folyamatos felülvizsgálata rendkívül fontos a stresszkezelés szempontjából. Fontos felismerni, hogy nem csak a vállalati légkör, de az alkalmazott technológiák és eljárások is hatással vannak az alkalmazottak mentális egészségére.

Az alkalmazottak által átélt stressz mértéke nem csak az egyéni jólétre van hatással, hanem más módon is érinti a vállalatot: ha valaki nem érzi jól magát, akkor kisebb eséllyel tartja be a határidőket, nehezebben szerez bevételt a vállalatnak és romlik az ügyfélkezelés minősége is.

Egy nemrégiben végzett felmérés szerint például 10-ből 6 alkalmazott (61%) úgy érzi, hogy a munkáját megnehezíti, hogy a feladatok elvégzéséhez fontos, dokumentumokban tárolt adatokhoz nehezen fér hozzá. 31% szerint ez hibákhoz vezet, további 20% pedig elismeri, hogy a rosszabb ügyfélélmény is velejárója a jelenségnek. Ez a jelenség tehát valószínűleg komoly stresszfaktorként van jelen világszerte rengeteg vállalatban, miközben orvosolható lenne a megfelelő digitalizációs technológiák bevezetésével.

A visszajelzés a legfontosabb

Scott Opitz, az ABBYY innovációért és termékekért felelős igazgatója szerint a változás legfontosabb katalizátora a munkavállalók visszajelzése. A szakember szerint a szervezeteknek érdemes olyan partnercégek szolgáltatásait igénybe venni, akik folyamatosan mérik és vizsgálják a dolgozók elégedettségét és ötleteit. A vállalatnál ez vezetett például az Önkéntes Fizetett Szabadnap programhoz, ami plusz szabadnapokat biztosít a dolgozóknak, ha önkénteskedni szeretnének helyi jótékonysági szervezeteknél. A programban már több száz dolgozó vett részt és hozzájárult az elégedettség további növekedéséhez. A vállalat ezen felül digitális kávészüneteket és más, munkán kívüli aktivitásokat szervez dolgozóinak, melyek bizonyítottan segítenek csökkenteni a stressz-szintet és javítják a dolgozók közötti összhangot: a magyarországi szoftverfejlesztőkből álló csapat például rendszeresen filmklubot és videójáték-esteket szervez azért, hogy hatékonyabbá tegyék a mindennapi munkát.

A technológia segítségével növelhető a munkaerő-megtartási arány

A digitális átalakulás, amelyet a világjárvány kitörése felgyorsított, kétségtelenül sok munka könnyebbé válásához vezetett, mivel a robotok vagy szoftverek sok hétköznapi és ismétlődő feladatot vettek át világszerte. Azonban még mindig nem túl fényes a helyzet:

Egy kutatás kimutatta, hogy a menedzserek sokkal kevésbé elégedettek vállalatuk digitális kompetenciáival, mint a cégvezetők – mindössze 58%-uk nyilatkozott úgy, hogy cége jól felkészült, szemben a C-suite 82%-ával. Ennek oka talán az lehet, hogy a menedzserek kevesebb mint negyedével szemben a vezetők sokkal nagyobb hányada (37%) használ olyan kifinomult eszközöket, mint a mesterséges intelligencia és a low-code/no-code platformok.

Ha ez a hatalmas különbség a vezetők és a C-suite között is érezhető, akkor el sem tudjuk képzelni, milyen hatással lehet az alacsonyabb beosztású alkalmazottakra. Megfelelő intelligens automatizáció megoldásokkal látványosan növelhető lenne a cégek digitális felkészültsége és a dolgozók jóléte”

– fogalmaz Máhr Tamás, az ABBYY magyarországi vezetője. A szakértő állítását megerősíti a munkavállalók véleménye is: a kutatás során arra is fény derült, hogy az alkalmazottak 52%-a szerint az MI-alapú, az adatokat emberhez hasonlóan értelmező szoftverek használata megkönnyítené az életét, 41% szerint pedig az ilyen megoldások használatával több idő jutna a kreatív feladatokra, ezáltal motiváltabbak lennének a munkavállalók.

A munkaerő boldogságának biztosítása érdekében a vezetőknek megfelelően kell értékelniük a dolgozók pillanatnyi jólétét és visszajelzéseit. Alapvető fontosságú, hogy a vezetők nyitott kommunikációs vonalakat tartsanak fenn, átláthatóbbá tegyék az üzleti terveket és beszéljenek az előttük álló kihívásokról és arról, hogyan kívánnak piacvezető szerepet elérni. Ezáltal a munkatársak úgy érezhetik, hogy részesei a fejlődésnek. Mindazonáltal a megfelelő technológia használata messze a legfontosabb tényező, amellyel elérhető, hogy az alkalmazottak kevésbé legyenek stresszesek és könnyebben végezhessék munkájukat, hiszen ezzel növelhető a hatékonyság és csökkenthető a túlterheltség.