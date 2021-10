Ennyit keres új szakmájában Kucsera Gábor: megérte váltani?

Öt alkalmazottat foglalkoztat a cégben, a vállalkozás minden munkafázisából kiveszi a részét: nem csak az adminisztrációs feladatokat látja el, ő bonyolítja az üzletkötést, sőt a gépek mögé is beáll.

Saját bútorlapszabászat műhelyt nyitott Kucsera Gábor, világbajnok kajakozó. Az egykori olimpikon nem légből kapott ötlet alapján váltott, már kisfiúként vonzódott a barkácsoláshoz, a világjárvány alatt pedig folyton kereste, mit javíthat meg, vagy pofozhat ki a családi házukban - írja a Femina.

Egy szerencsés véletlen folytán talált rá arra műhelyre, amelynek most az élén áll. Egy barátjáé volt a helyiség, aki éppen túl akart adni rajta, így kapott az alkalmon, és megvásárolta. Úgy érzi, hogy a kajak után most először találta meg, hogy mi az a foglalkozás, amelyben otthonosan mozog. Öt alkalmazottat foglalkoztat a cégben, a vállalkozás minden munkafázisából kiveszi a részét. Nem csak az adminisztrációs feladatokat látja el, ő bonyolítja az üzletkötést, sőt a gépek mögé is beáll.

Keresetek 2020

Közel 40 ezer forinttal nőtt a magyarok bruttó átlagkeresete 2019 és 2020 között a statisztikák szerint, az átlag bruttó 403 616 forint volt a tavalyi évben. Mivel nemrég frissítette foglalkozás szintű keresetstatisztikáját a Központi Statisztikai Hivatal, ezért ma már pontosan tudjuk, mely szakmákban pontosan hogy alakulnak a bruttó átlagkeresetek.

Egy bútorasztalos 2020-ban bruttó 249 476 forintot keresett, egy ipari tevékenységet folytató egység vezetője pedig 887 684 forintot.