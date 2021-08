Durván feszített a magyar munkaerőpiac: honnan szerzünk még 600 ezer dolgos kezet?

Túljutott a válságon a munkaerőpiac: a KSH múlt heti adatai szerint a rendszerváltás óta nem dolgoztak ennyien Magyarországon, miután júniusban elérte a 4,7 milliót a foglalkoztatottak száma. Az ötmilliós munkavállalói létszám a gazdasági aktivitás folyamatos erősödésével várhatóan ismét aktuálissá válhat - írja szerdai számában a Világgazdaság.

A magyar gazdaság nagyon dinamikusan áll helyre a vírushelyzet javulásával, emiatt újra megjelent a munkaerőhiány a legtöbb ágazatban. Ha ez a lendület nem törik meg, tovább fog bővülni a foglalkoztatottak száma - mondta a Világgazdaságnak Ignácz Béla, a Prohuman munkaerő-kölcsönző vállalat ügyvezető igazgatója.

A munkaerőpiac azonban már korábban is feszített volt, így a nagy kérdés, hogy honnan lehet további 300 ezer munkavállalót bevonni a foglalkoztatottak körébe. A gazdaságilag inaktívak - akik nem foglalkoztatottak és nem munkanélküliek, azaz nem keresnek állást - 2,7 milliós táborából ennyien biztosan áthozhatók - erről beszélt a Világgazdaságnak Karácsony Zoltán, a HR Portal álláspiaci szakértője.

A fiatalok, a nyugdíjasok és a megváltozott munkaképességűek körében még mindig vannak tartalékok. Hangsúlyozta, hogy a 25 év alattiak szja-mentessége segíthet ebben, ahogyan a megváltozott munkaképességűeket érintő jogszabály-módosítás is, amelynek nyomán január elsejétől megszűnt a jövedelmi korlát, azaz a megváltozott munkaképességűek bármilyen mértékű munkabér mellett jogosultak a rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásra.

A másik merítési lehetőség a vendégmunkások alkalmazása. A Prohuman ügyvezetője jelezte, hogy már most is vannak olyan régiói az országnak, ahol kizárólag vendégmunkások bevonásával lehet biztosítani a szükséges létszámot, és ahogyan egyre inkább újraéled a gazdaság, ez a probléma még akutabbá válhat. Ráadásul ha egy vállalat tartósan képtelen megoldani a munkaerő-problémát, könnyen dönthet úgy, hogy átköltözteti az üzemet egy ilyen szempontból jobban teljesítő országba. "Nehéz pontos jóslatokat mondani arról, hogy milyen arányban lesz majd szükség a jövőben vendégmunkásokra, de az biztos, hogy ha nem szeretnénk lemaradni a nemzetközi termelési és gazdasági versenyben, szükség lesz a korábbiakhoz képest nagyobb számban is rájuk" - figyelmeztetett Ignácz Béla.