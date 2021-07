Nem álom kezdőként a nettó 290 ezres fizetés ezen a pályán, öt év után 775 ezer az átlag

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Legtöbben a kiégés előtt állnak az eredeti szakmájukban, amikor az IT szektor felé fordulnak, derül ki egy friss felméréséből. Az alumni kutatás azt is megerősítette, hogy a bootcampet sikeresen elvégző hallgatók nagy része az IT szakmában eltöltött második év után már középszintű pozícióban dolgozik, a senior beosztás eléréséhez pedig 3-5 év tapasztalat szükséges. Ezzel együtt a havi jövedelem is dinamikusan nő, és a harmadik évben átlépi a nettó félmillió forintos határt.

„Magyarországi junior programozó képzéseinken 2016 óta 800 IT szakember végzett, az őket megkérdező alumni kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a munkaerőpiacon ténylegesen elérhető lehetőségek igazolták-e a korábbi elvárásaikat. Képzéseinket folyamatosan aktualizáljuk és fejlesztjük, választ adva a technológia szünet nélküli fejlődésére, valamint a vállalatok igényeire. A felmérés megerősített minket abban, hogy az általunk összeállított program versenyképes tudást biztosít, és az IT szakma iránt érdeklődő karrierváltók valós munkaerőpiaci lehetőségekkel találkozhatnak”– mondta Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi vezetője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A felmérésből kiderült, hogy minden negyedik válaszadó eredetileg gazdasági végzettséggel rendelkezett, amit a műszaki és a humán tudományok követnek. Szintén jelentős a karrierváltók aránya a szolgáltatói, oktatási, természettudományos vagy egészségügyi végzettségűek között is. A kutatásban részt vevők átlagosan 6,5 év munkatapasztalat után döntöttek úgy, hogy az IT pályára állnak át. A képzés előtt legtöbben az idegenforgalom, vendéglátás területén dolgoztak, ezt követi az oktatási, kutatási vagy tudományos tevékenységről, illetve a pénzügyi, banki, biztosítási szektorból váltók csoportja. A pályamódosítók közel fele azért jelentkezett a programozó képzésre, mert úgy érezte, hogy kezd kiégni. A motivációk toplistáján a következő az informatika iránti erős érdeklődés, és ezzel közel azonos arányban érkeznek hozzájuk azok, akik korábbi képzettségükkel vagy munkatapasztalatukkal nem találtak számukra megfelelő állást. A junior szoftverfejlesztő képzés szinte garantált belépőt jelent az IT szektorba. A legalább fél éve végzett válaszadók 92 százaléka számolt be arról, hogy új pozíciójában a bootcampben megszerzett tudását hasznosítja. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A bootcamp után IT pályára lépők gyors tempóban haladnak előre a karrierjükben. A második év után már jelentős a középszintű pozícióban lévők aránya, a senior beosztás eléréséhez pedig 3-5 év tapasztalat szükséges. Ezzel együtt a havi jövedelem is dinamikusan nő: az alumni kutatásban részt vevők a képzés utáni első munkahelyükön havonta átlagosan nettó 290.000 forintot keresnek, ami a harmadik évben átlépi a félmillió forintos határt. Öt évvel a képzés után pedig a válaszadók átlag nettó bére 775.000 forintig emelkedik. A kutatás a Green Fox Academy magyarországi junior szoftverfejlesztő képzésén 2016. és 2021. május között végzett 800 fő megkérdezésével történt. Az online kérdőívet 249 válaszadó töltötte ki 2021. május folyamán.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK