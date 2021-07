Bődületes a toborzás ebben a szakmában: 450 ezres kezdőfizu után nem ritka a milliós kereset sem

Továbbra is kiemelkedő fizetésekkel lehet kalkulálni az IT munkakörökben. Hogy ezek közül melyek a legnépszerűbbek vagy a leggyakoribbak, és hogy pontosan mit is jelent egy kimagasló fizetés, az kiderül egy friss piaci körképéből.

Ahogy fejlődik a technológia, úgy nyílnak újabb és újabb pozíciók – némelyik elnevezését elsőre megfejteni is nehéz, főleg azoknak, akik nem a szakmában dolgoznak. Mik a leggyakoribb pozíciók ma az IT szektorban, mit jelentenek és milyen fizetéssel járnak - ezekre a kérdésekre kereste a választ a Bluebird IT friss piaci körképében.

Projektvezető és Scrum master

Egy IT projekt esetében egyedi IT terméket, szolgáltatást vagy leszállítandó terméket értünk. A projektvezető az ügyféllel való egyeztetés mellett nyomon követi a projekttervet és vezeti a projekt csapatot, amelynek motiválása is a feladatai közé tartozik. A projektvezető tűzi ki a határidőket és a feladatokat, tervezi meg a költségvetést, monitorozza a projektet, és az ügyfél elégedettségét is ő biztosítja. Egy kezdő projektvezető 500.000 és 750.000 forint között, vezető szinten pedig akár 1.500.000 forintot is hazavihet - írja közleményében a Bluebird IT.

Érdemes még említést tenni a Scrum master szerepéről. Ez a munkakör jelentősen eltér a hagyományos projektmenedzser feladataitól és felelősségétől. Az önszerveződő fejlesztő csapatnak nem kell irányítás, a feladatokat nem kell kiosztani, mivel a csapat választja ki azokat. Feladata, hogy a csapattal együtt működtesse a Scrum keretrendszer által meghatározott mechanizmusokat. Egy Scrum masternek (szinttől függetlenül) 600.000 forinttól akár 1.500.000 forintig is terjedhet a fizetése.

Üzleti elemző és rendszerszervező

Az üzleti elemző alapvető feladata biztosítani azt, hogy a rendszer az ügyfél követelményei szerint valósuljon meg. Ehhez meg kell ismernie a konkrét folyamatokat, azonosítani kell a rendszer felhasználóit és meg kell határozni, hogy a fejleszteni kívánt alkalmazás milyen adatokat kezeljen és hogyan. A rendszerszervező az a személy, aki bár nem feltétlen ismeri a megvalósítandó rendszer üzleti környezetét, ellenben technikai tudással – például adatmodell tervezés, SQL – rendelkezik. Domaintől, azaz üzleti területtől függően a fizetések eltérőek lehetnek, átlagosan egy junior elemző 500.000 és 750.000 forint között kereshet, de egy Business analyst (rendszerszervező) már kezdő szinten is akár 650.000 forintos bérrel, senior szinten pedig akár 1.200.000 forintos bérrel is számolhat.

A szoftverfejlesztők vannak a legtöbben?

A szoftverfejlesztői munkakör cégenként eltérő lehet. Sok esetben a fejlesztő szinte kizárólag fejlesztési feladatokat lát el, más szervezeteknél tervezési feladatai, sőt akár projektvezetői feladatai is lehetnek. A szoftverfejlesztőket leginkább az alkalmazott technológia, programozási nyelv különbözteti meg egymástól (Java, Python, JavaScript, Angular, stb.), de beszélhetünk backend és frontend, valamint full stack fejlesztőről is. Ez utóbbi felosztás architektúra alapú, azaz azt jelöli, hogy a szoftverfejlesztő az alkalmazás melyik rétegét fejleszti (felhasználói felület, szerver oldali fejlesztés vagy mindkettő).

A frontend napjainkban leginkább Javascript fejlesztőket takar. Ők azok, akik a böngészőben futó kódokat készítik. Munkájuk direkt módon látható, hiszen megjelenik a felhasználói felületen. A szerver oldali fejlesztő, azaz a backend fejlesztő feladata a többrétegű alkalmazások szerver oldali fejlesztése, adatbázis műveletek végrehajtása. A backend fejlesztők a „láthatatlan” hátteret biztosítják a szoftverhez. A full stack fejlesztő pedig a frontend és a backend egy személyben. Tőle elvárt, hogy a teljes technológiai stacket ismerje és értse. A szoftverfejlesztőkhöz sorolható még a mobil fejlesztő is, aki a mobiltelefonokon futó alkalmazásokat készíti. Az említett munkakörök átlagfizetése junior szinten 450.000 forinttól 850.000 forintig terjed, míg a legmagasabb, lead pozícióban dolgozóknak akár a másfél millió forintot is meghaladhatja a fizetése - áll a közleményben.

Pontos számok nincsenek arról, hányan töltik be a szoftverfejlesztői a pozíciókat. Ha a hazai LinkedIn adatokat vizsgáljuk, úgy tűnik, hogy ez a leggyakoribb IT munkakör körülbelül 100.000 szakemberrel, és ez a szám csak az, amit ezen a social platformon találunk, de a tapasztalataink is azt mutatják, hogy ez a leggyakoribb nyitott pozíció

- mondja Réfi Balázs, a Bluebird vezérigazgatója.

Az elnevezésből már kevésbé egyértelmű laikusok számára a DevOps mérnök, aki a tervezéstől a fejlesztési folyamaton keresztül a gyártástámogatásig jelen van a projektben. A DevOps lényege, hogy üzemeltetési terület integrációjával, hatékonyabb együttműködésével és rövidebb fejlesztési szakaszaival hamarabb és jobb minőségű szoftvertermékek készülhessenek.

Sok a tesztelő és az üzemeltető is

Ugyan egy szoftverfejlesztő is részt vesz a tesztelésben (pl. unit tesztek), viszont a szoftvertesztelő felel a kifejlesztett alkalmazás teljes minőségi ellenőrzéséért. A tesztelés az alkalmazás vagy a rendszer élesbe állás előtt valósul meg, célja pedig, hogy hibamentesen kerüljön átadásra. Fontos, hogy a tesztelőnek ne csak általános képe és ismerete legyen a rendszerről, hanem alapos tudása is, hogy a rendszer összefüggéseit is tesztelni tudja. A tesztelők kezdő, junior szintű fizetése 450.000 forinttól 650.000 forintra rúghat, vezető pozícióban pedig akár 750.000 forinttól 1.200.000 forintos juttatásra is számíthatnak.

Az üzemeltető általában üzemeltetési dokumentáció alapján dolgozik, amiben rögzítve vannak a termék/szolgáltatás működtetésének követelményei és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok is. Az üzemeltetőnek is számos típusa van, megkülönböztetünk adatbázis üzemeltetőt, rendszerüzemeltetőt és hálózatüzemeltető mérnököt. Kezdőként 450.000 forinttól 750.000 forintig kereshet, lead pozícióban pedig akár 1.500.000 forintot is kaphat egy üzemeltető.

Jelentősen megugrott az IT szakemberek iránti kereslet Magyarországon is

A COVID járvány az IT iparágat is érintette. 2020 első felében megtorpant az IT szakemberek felvétele. Sok vállalkozás kivárt és befagyasztotta a létszámát. Ezt követően – 2020 második felétől – azonban nagyon jelentősen nőni kezdett a kereslet az informatikusok iránt. Mára elmondható, hogy a legtöbb vállalatnál jelentős problémát okoz a megfelelő IT szakemberek felkutatása és felvétele.

„Körülbelül 2-3 naponta kapunk ajánlatkérést. A legtöbb esetben kritikus az IT szakember hiány, ezért keresnek meg minket. Azt gondolom, hogy a mostani IT szakember hiány nem átmeneti jelenség. A COVID rávilágított arra, hogy a digitalizáció nem megkerülhető. Sőt! Arra is rávilágított, hogy az IT-n belül már nincsenek határok az országok között. Nem ritka a remote munkavégzés, ahol az IT szakemberek otthonról vagy fizikailag másik országból végzi feladataikat, mint ami a megrendelő székhelye. Azt gondolom, hogy hosszú távon ezzel a típusú remote munkával is érdemes megbarátkozni, projekt alapú megközelítéssel természetesen” - tette hozzá Réfi Balázs, a Bluebird vezérigazgatója.

Nem minden a képzés, az utólagos tanulásban a kulcs

Ha valaki elhatározza, hogy az informatikai szektorban szeretne elhelyezkedni, számos felsőoktatási lehetőség áll rendelkezésére, azonban ezek legtöbb esetében csak az elméleti tudást és az alapokat adják. Az IT szakemberek nagy része a gyakorlatban, projekten, élesben az adott munkahelyen tanulja meg azokat a speciális készségeket, amiket a munkahely kíván. Ide tartozik adott keretrendszerek megismerése, új technológiák, esetleg architektúrák megismerése.