Magyar melósokat is toboroznak: 5500 forintos órabér, a járvány elől is jó menekülés

Nem minden magyar döntött úgy, hogy idehaza vészeli át a súlyos korlátozásokkal teli koronavírus-járványt. Az élelmesebbek, illetve kalandvágyóbbak egyszerűen fogták a sátorfájukat, és kimentek mondjuk Írországba idénymunkásnak. Ahol óránként átlagosan akár 5 500 forintot is meglehet keresni. És bár egyes helyeken a szezon igen rövid, a heti bérek - átszámítva - több százezer forintra is rúghatnak.

Nem mindenki döntött úgy, hogy Magyarországon vészeli át a 2021-es év elején tapasztalható szigorú koronavírus-korlátozásokat. Egyesek inkább útnak indultak, és még pénzt is kerestek vele. Egy, a TikTok-ra feltöltött friss videó tanúsága szerint jobb időtöltésnek bizonyult átvészelni az év első hónapjait egy írországi nárciszföldön, semmint egy magyar városban, a karanténban üldögélve.

Egy magyar nő saját videójában mutatta be, hogy milyen egy nárciszföldön dolgozó idénymunkás élete nárciszszedés közben. A nő elmondása szerint Írországban nincs nagy hagyománya a nárcisztermesztésnek, ám az ország déli részén mégis foglalkoznak vele. Itt a szezon januártól áprilisig tart, és napi 8-10 ezer virágot is leszednek a földeken, amit újracsomagolnak, majd értékesítenek.

A magyar nő elmondása szerint nagyon örült, hogy a korlátozásokkal teli budapesti életet egy farmi miliőre cserélte, annak ellenére is, hogy ahogy azt bemutatta, mobilházban lakik. Viszont a településen, ahol dolgozik, a boltok nyitva tartanak, és a farmon nem kell maszkot sem hordaniuk.

Mennyit lehet ezzel keresni?

Corkban egyébként, ahol a magyar nő is dolgozik, idénymunkásként átlagosan 15,37 eurós órabért is lehet keresni. Ez, április 1-i devizaárfolyamon számolva körülbelül 5 500 forint, ami ha egy átlagos heti 40 órás munkahetet veszünk alapul, akkor 220 000 forintos heti bért jelentene, adott esetben egy nárciszföldön is. Ami nem is olyan rossz, főleg ha még belevesszük, hogy a koronavírus-korlátozások sem érintik annyira szörnyen az embert.