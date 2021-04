HRCENTRUM Szép summát keresnek Lewis Hamilton szerelői: itt a friss F1-es bértábla

Elrajtol a Forma-1 2021-es idénye: sok izgalmat tartogat az idei évad, és nem csak azért, mert Lewis Hamilton megdöntheti Michael Schumacher VB-rekordját. Az eddig is köztudott volt, hogy őrült pénzeket keresnek a versenyzők, most viszont kiderült az is, évente mekkora fizetést kapnak az F1 háttéremberei.

Szombat délután elrajtol a Forma-1 2021-es szezonja. Az idei évad több szempontból is izgalmas lesz, hiszen Lewis Hamilton a tölrténelmi, nyolcadik világbajnoki címére hajt, és arra, hogy megelőzze Michael Schumachert a renglistán - akinek a fia, Mick most mutatkozik be az F1-ben -, miközben Fernando Alonso két év után visszatért, Sebastian Vettel pedig új csapattal kezdi az évet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az eddig sem volt titok, hogy a versenyzők hatalmas pénzeket visznek haza. A 2021-es bértábla így néz ki, forintra átváltva ennyit keresnek idén a pilóták a Blikk összegzése szerint: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) - 12,7 milliárd Ft

2. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) - 6,3 milliárd Ft

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) - 5,9 milliárd Ft

4. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) - 5,2 milliárd Ft

5. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) - 5,2 milliárd Ft



6. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) - 3,4 milliárd Ft

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) - 3,4 milliárd Ft

8. Kimi Raikönnen (finn, Alfa Romeo) - 2,3 milliárd Ft

9. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) - 2,1 milliárd Ft

10. Esteban Ocon (francia, Alpine) - 1,4 milliárd Ft

11. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) - 1,1 milliárd Ft

12. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) - 591 millió Ft

13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) - 591 millió Ft



14. Lando Norris (brit, McLaren) - 591 millió Ft



15. George Russell (brit, Williams) - 296 millió Ft

16. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) - 296 millió Ft

17. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) - 211 millió Ft

18. Mick Schumacher (német, Haas) - 185 millió Ft

19. Yuki Tsunda (japán, Alpha Tauri) - 154 millió Ft

20. Nikita Mazepin (orosz, Haas) - 154 millió Ft Azonban a német Bild most megnézte, hogy mennyi az átlagos fizetése azoknak a háttérembereknek, akik nélkül ugyanúgy nem működne az F1, mint versenyzők nélkül - értelemszerűen a gazdagabb csapatoknál lehet magasabb is a munkabér, míg a kisebb büdzséből gazdálkodóknál kevesebb. Kiderült, hogy a csapatfőnökök átlagosan 3 millió eurót (1,1 milliárd forintot) vihetnek haza évente, míg a mérnökök jussa 70 ezer és 100 ezer euró között mozog (ami átváltva kb. 25,4 millió és 36,4 millió forint). Egy átlagos F1-es szerelő egy évre 43 ezer eurót, azaz valamivel több mint 15,6 millió forintot kap, míg a technikusok évi bére 52 ezer euró, majdnem 19 millió forint. Viszonyításképpen: a KSH adatai szerin 2020 decemberében Magyarországon a havi nettó átlagkereset (kedvezmények nélkül) 298 900 forint volt. Tehát egy átlagos magyar évente kevesebb mint 3,6 millió forintot visz haza.

