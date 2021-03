Újra megy a kamat-játék a magyar bankokban: ha nem figyelsz, durván lehúznak!

Két dolgot nagyon fontos meghatározni egy személyi kölcsön igénylésekor: mekkora hitelösszegre lenne szükség, illetve mekkora törlesztőt tudna bevállalni az igénylő? A legtöbben a szükséges összeget könnyen meg tudják határozni. A bevállalható törlesztőrészlettel azonban más a helyzet, azt nagyon sokan nehezen tudják megbecsülni. Segítünk, mit érdemes átgondolni a havi részletek tervezésekor.

A személyi kölcsönből igényelhető összeg elsősorban az igénylő jövedelmén múlik, ez érthető, hiszen a konstrukcióhoz nem szükséges ingatlanfedezet. A törlesztőrészletre fordítható összeg meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat és a banki gyakorlatot is. (Ez utóbbi jellemzően jóval szigorúbb a rendeletben meghatározott feltételeknél.)

Ugyanakkor az igénylő nem hagyatkozhat kizárólag a bankokra, meg kell vizsgálnia a saját bevételeit és kiadásait, majd az alapján eldönteni, hogy mennyit tudna biztonságosan egy hitelre havonta kifizetni

- tanácsolja a Bankmonitor.

Mekkora lehet a törlesztőrészlet nagysága a jogszabály alapján?

Egy futamidő végéig fix kamatozású személyi kölcsön esetében - jelenleg a legtöbb ajánlat megfelel ennek a feltételnek - kizárólag a jövedelem nagyságától függ az, hogy a bevételek hány százalékát teheti ki a törlesztőrészlet nagysága: 500 ezer forint alatti jövedelem esetén a bevétel felét, míg a fél milliót elérő fizetésnél annak 60 százalékát lehet hiteltörlesztésre fordítani. Vagyis 400 ezer forint jövedelem esetén 200 ezer forintot lehetne a hitelre havonta elkölteni.

Fontos, hogy a már meglévő kölcsönök havi részletét is figyelembe kell venni a számítás során, sőt a hitelkártya, folyószámlahitel teljes keretének 5%-a is törlesztőnek számít függetlenül attól, hogy az igénylő mennyit használt fel belőlük a személyi kölcsön felvételekor.

Ha egy nettó 400 ezer forint jövedelemmel rendelkező igénylőnek van 30 ezer forint lakáshitel törlesztője és mellé még 200 ezer forint folyószámlahitele, akkor a jogszabályi előírás alapján legfeljebb 160 ezer forint lehetne az új hitelének törlesztőrészlete

- hívja fel a figyelmet a Bankmonitor, azt viszont nyomban hozzá is teszik, hogy

a banki gyakorlat jóval szigorúbb lehet a jogszabályi előírásnál.

A jogszabály a jövedelem terhelhetőségének csupán a felső korlátját adja meg, attól az egyes pénzintézetek szigorúbb irányban eltérhetnek. Ezt pedig az egyes bankok meg is teszik, a vészhelyzet óta pedig tovább szigorítottak a bankok. Ha valaki biztosra akar menni, akkor érdemes inkább 30%-os korláttal kalkulálni.

Ez alapján a korábbi példában szereplő igénylő - 400 ezer forint jövedelem, 200 ezer forintos meglévő folyószámlahitel és 30 ezer forintos lakáshitel törlesztő - már csak 80 ezer forintot költhetne új személyi kölcsöne törlesztésére.

Érdemes összegezni a havi bevételeket és kiadásokat

A banki gyakorlat mellett ugyanolyan fontos, hogy az érdeklődő felmérje saját pénzügyi helyzetét. Össze kell írni tételesen a bevételeket: azt is érdemes megnézni, hogy a futamidő alatt várhatóan hogyan fog változni a jövedelem. (Például a gyermekvállalás okozta jövedelemkieséssel mindenképpen érdemes kalkulálni, ugyanakkor jövőbeni fizetésemelésekre nem jó alapozni.)

Össze kell írni a család kiadásait is!

Ezeket két részre érdemes bontani: kötelező kiadások és nem kötelező kiadások:

Kötelező kiadás az amit mindenképpen ki kell fizetni havonta: lakhatási költségek, rezsi, hiteltörlesztés, élelmiszer, gyógyszer.

Nem kötelező kiadásnak azok a költések tekinthetők, melyek nélkül még meglenne az ember. Ilyen lehet például a szórakozásra - mozira, színházra -, sportolásra, egyéb élvezeti cikkekre elköltött összeg. (Ezekről sem érdemes lemondani teljes egészében egy hitelfelvétel miatt, hosszú távon ugyanis a feltöltődést segítik.)

Meg kell nézni, hogy milyen havi költséget válthat ki az új hitelfelvétel: például lakáshitel igénylésekor gyakran elköltözik az adós albérletből egy saját ingatlanba. Ebben az esetben az albérleti díjjal nem kell a továbbiakban számolni. Egy hitelkiváltásnál pedig - meglévő hitelét cserélné le egy kedvezőbbre az adós - a réig hitelre fizetendő részletekkel nem kell már a továbbiakban kalkulálni. Így meg lehet határozni, hogy a családi költségvetés alapján mekkora összeget tudna az igénylő hiteltörlesztésre fordítani.

A hitelkamatok jelentősen eltérhetnek az egyes bankoknál

A három számítási mód alapján kapott értékek közül a legkisebbel érdemes tovább számolni. "Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy melyik bank ajánlatát választja az adós, az eltérő kamatok miatt ugyanis a felvehető hitelösszegeknél is jelentős különbség figyelhető meg" - mondja a Bankmonitor.

Találni személyi kölcsönt 6,95%-os és 21,8 százalékos kamattal is. Az eltérő kondíciók miatt a korábbi példában szereplő havi 80 ezer forint 3,2-4,7 millió forint 6 éves futamidejű személyi hitel törlesztőrészletére lehet elég. Vagyis akár 1,5 millió forinttal több hitelt igényelhet az, aki a legkedvezőbb ajánlatot választja.

A futamidő növelésével csökkenhet a törlesztő - hiszen több részre oszlik a tartozás - ezzel a megoldással is meg lehet emelni az adott jövedelemmel elérhető hitelösszeg nagyságát. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy hosszabb futamidő esetén a teljes visszafizetendő összeg is megemelkedik, mivel tovább használja a bank pénzét az adós.

Az egyes pénzintézetek bírálati gyakorlata is eltérő!

A megfelelő bank kiválasztása nem csak a kamat miatt lehet fontos. Az egyes pénzintézetek bírálati elvei is eltérőek. Így a jövedelem terhelhetőségét is másképp kezelik a pénzintézetek. (Ennek meghatározásakor sok esetben nem csak a jövedelem nagysága számít, a bank az igénylő egyéb személyes adatait is figyelembe veheti.)

