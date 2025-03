Akár 50 ezer forintos eMAG utalványt kaphatsz, ha online indítod lakáshitel igénylésed (x)

PR Link a vágólapra másolva

A lakásvásárlás izgalmas, de a hitelügyintézés gyakran hosszadalmas és bonyolult folyamat lehet. A Bankmonitor szakértői most egy olyan megoldást kínálnak, amely nemcsak kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a hiteligénylést, hanem anyagilag is előnyösebb lehet, mint a hagyományos banki ügyintézés. Ráadásul ez a folyamat most ajándékot ér. Mutatjuk, hogy zsebelheted be az extra előnyöket és az akár 50 ezer forintos eMAG utalványt!

Mi az az online előzetes hitelbírálat? A digitális jelzáloghitelezés újabb mérföldköve, az előzetes hitelbírálat lehetővé teszi, hogy még a konkrét ingatlan kiválasztása előtt megtudd, mekkora hitelösszegre vagy jogosult. Vagyis elkerülheted azt a kellemetlen helyzetet, amikor a kiválasztott lakás finanszírozására mégsem vagy hitelképes. És a további előnyök mellett sem mehetünk el szó nélkül: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az előzetes bírálattal sok adminisztrációs teendőt már a hiteligénylés előtt elvégezhetsz, így a vásárlás pillanatában gyorsabban végigvihető a folyamat.

Az eladók számára vonzóbb egy olyan vevő, aki már rendelkezik előzetes hitelígérvénnyel, hiszen ez biztosítja számukra, hogy a vásárló valóban képes lesz kifizetni az ingatlant.

Tudni fogod, mekkora hitelösszegben gondolkodhatsz, így a lakáskeresés és a pénzügyi tervezés is tudatosabb, pontosabb lehet. A Bankmonitor egyedülálló online előbírálati lehetőséget biztosít, amely még egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a hiteligénylés előkészítését. Az online előbírálat legfőbb előnyei közé sorolható, hogy jelentősen megkönnyíti és felgyorsítja a hiteligénylést, mivel az előminősítés egyetlen adatbeküldéssel akár több banknál is egyszerre elindítható. Segítségével egyértelmű információkat kapsz arról, hogy milyen feltételekkel és milyen banki ajánlatok érhetők el számodra. Mindezt egy kényelmes és könnyen áttekinthető digitális felületen keresztül teheted meg és töltheted fel a szükséges dokumentumokat, ahol nyomon követhető az előbírálat státusza. Természetesen a feltöltésben a Bankmonitor szakértője is segít, így ténylegesen semmilyen probléma nem merülhet fel az adatok megadása során. Digitális jelzáloghitel promóció eMAG utalvánnyal Most különleges ajánlattal is készültünk: a „Digitális jelzáloghitel promóció” keretében azok az ügyfelek, akik 2025. február 20. és április 30. között a Bankmonitor digitális jelzáloghitel folyamatán keresztül sikeres előminősítést nyújtanak be, és hitelügyletük 2025. augusztus 31-ig folyósításra kerül, eMAG utalványt kapnak ajándékba. Az utalvány értéke: 30 000 Ft, ha a folyósított hitelösszeg 0 – 17 999 999 Ft között van.

50 000 Ft, ha a folyósított hitelösszeg 18 000 000 Ft felett van. A promóció részvételi feltételei: A promócióban azok vehetnek részt, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek: 18. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy.

A promóciós időszakban a digitális jelzáloghitel folyamaton keresztül sikeres előminősítést nyújt be, és a hitel 2025. augusztus 31-ig folyósításra kerül.

A teljes hitelügyintézési folyamat a Bankmonitor közvetítésével megy végbe és a jelzáloghitel után járó jutalékot a hitelt folyósító bank a Bankmonitor Partner Kft. részére jóváírta. Az ajándékutalványt a Bankmonitor a jelzáloghitel folyósítását követően, legkésőbb 3 hónapon belül, online küldi a résztvevő által megadott email címre. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget! Kalkulálj a Bankmonitor lakáshitel kalkulátorával, indítsd el a digitális jelzáloghitel folyamatot még ma, és élvezd az online előbírálat előnyeit, valamint az értékes eMAG utalványt! (x)

Címlapkép: Getty Images

