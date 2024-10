Sok magyar lélegezhet fel a következő időszakban: így már nem akkora teher a törlesztőrészlet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A korábbiaknál kisebb problémát jelent a fennálló hitelek törlesztése, és a hitelfelvétellel szembeni ellenérzések is enyhültek az egyik hazai pénzintézet saját ügyfelei körében elvégzett kutatása szerint. Az adatok arra is rámutatnak, hogy a stabilabbnak érződő anyagi helyzetükben többen hajlandók olyan célokra is költeni, mint például az egészségmegőrzés, ami eddig kevésbé volt fontos. A megkérdezettek többsége a következő fél évben sem számít jelentős negatív változásra, 42 százalékuk pedig javulást vár anyagi helyzetében.

A Provident rendszeresen elvégzett kutatása több ponton is pozitív változásokra világított rá az ügyfelei pénzügyi helyzetével kapcsolatban. A legutóbbi, 2023 októberi adatokhoz képest jelentősen, 43-ról 35 százalékra csökkent azok aránya, akik az átlagosnál jobban aggódnak a világ gazdasági helyzete miatt. Ezzel párhuzamosan egy év alatt közel megduplázódott (13-ról 22 százalékra nőtt) azok tábora, akik nem, vagy inkább nem tartják aggasztónak ezeket a folyamatokat. A legtöbben továbbra is az inflációtól félnek, de az arányuk 44-ről 40 százalékra csökkent. Emellett az Ukrajnában dúló háború nyugtalanította leginkább a megkérdezetteket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A legtöbben (40 százalék) úgy nyilatkoztak, hogy nem állt be változás az anyagi helyzetükben. Kis mértékben - 4,6 százalékponttal - 23,5 százalékra nőtt az anyagi lehetőségeiket némileg rosszabbnak látók aránya, ezzel együtt 3 százalékponttal 16,7 százalékra csökkent azok aránya, akik jobbnak értékelik az anyagi helyzetüket. A megkérdezettek 42 százaléka kisebb-nagyobb mértékű pozitív elmozdulásra számít az elkövetkezendő fél évben; arányuk minimálisan, 0,6 százalékponttal emelkedett a tavaly októberi kutatáshoz képest. A relatív többség, a válaszadók 46 százaléka semmilyen változást nem vár. EZ IS ÉRDEKELHET Sosem találnád ki, mire költheti milliárdjait a magyar lottónyertes: nem autóra, nem is utazásra A Pénzcentrum szavazásán, hogy az olvasóink milyen termékre vagy szolgáltatásra fordítanák az összeget, meglepő módon nem az utazás nyert. A hitelek visszafizetését egyre kevesebben látják akut problémának, hiszen tavalyhoz képest 7 százalékponttal, 80 százalékra emelkedett azok aránya, akik úgy vélik, nem lesz gond a kölcsön törlesztésével. Ezzel párhuzamosan 11 százalékponttal csökkent azon háztartások száma, amelyek hó végére kifutnak a pénzükből. Szintén az anyagi helyzet stabilabbá válására utalhat, hogy 25-ről 18 százalékra csökkent a kiadásaikat kényszerűen csökkentő háztartások aránya. A hitelezéssel kapcsolatos gondolkodás is némileg pozitív irányba mozdult el az elmúlt egy évben, hiszen 15 százalékponttal, 35 százalékra emelkedett az új hitel felvételét tervezők köre, és egyúttal 43 százalék nyilatkozott pozitívan a kölcsönigénylésről. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A kölcsönökkel kapcsolatban negatív érzelmekről 13 százalék számolt be. A kutatás szerint a hitelfelvételt elutasítók köre 70 százalékról 65 százalékra csökkent, miközben a hitelkérelem visszautasításáról beszámolók 14 százalékon maradtak, a pozitív hitelbírálatban részesülők száma pedig 16 százalékról 21 százalékra növekedett. A kutatás során a jövőbeni terveikről a válaszadók azt mondták, hogy elsősorban a rokonaik, barátaik meglátogatására, otthonuk felújítására, ruhák vásárlására, a gyermekeikre, illetve egészségügyi kiadásokra költenének leginkább. Ezen aktivitásokat tervezők tábora nőtt a legnagyobb mértékben. A tavalyi kutatáshoz képest csökkent a nagyobb utazásra, hobbikra, rendezvények látogatására költők aránya, de jelentős elmozdulás nem tapasztalható.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK