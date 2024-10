Osztrák állampapír kisokos: azt hitted lehetetlen? Mutatjuk, hogyan lehet magyarként is igényelni

Portfolio Link a vágólapra másolva

Ausztria elindította saját lakossági állampapír-programját, amely külföldiek számára is elérhetővé vált, bár korábban számos korlátozó feltételnek kellett megfelelni. Az osztrák államkincstár azonban mostanra enyhített ezeken a feltételeken, így már postai úton is lehetőség van számlanyitásra. Ez jelentős előrelépés azok számára, akik eurós megtakarításaikat szeretnék osztrák állampapírokba fektetni, és szeretnék diverzifikálni portfóliójukat más uniós országok állampapírjaival is.

Az osztrák állampapírok különösen vonzóak lehetnek azok számára, akik euróban kapják jövedelmüket, vagy hosszú távon euróban tervezik elkölteni megtakarításaikat, illetve azoknak, akik a forint gyengülésére számítanak. Emellett, aki szeretné csökkenteni a kibocsátói kockázatot, és hajlandó lemondani a magasabb forintkamatokról, szintén érdemes megfontolnia ezt a befektetést. Az eddigi korlátozások, mint az ID Austria személyazonosító szükségessége, jelentősen leszűkítették a külföldiek hozzáférését, de most már ez az akadály megszűnt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A számlanyitás menete postai úton is elérhető, habár a kommunikáció német nyelven történik. Az első lépés az osztrák államkincstárral való kapcsolatfelvétel, amely során postán küldik el a szükséges dokumentumokat. A kitöltött adatlapot és az igazolvány másolatát vissza kell küldeni, majd meg kell adni néhány alapvető adatot, mint a személyes információk, igazolványadatok, és a befektetni kívánt összeg forrása.

