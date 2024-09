Brutális terjeszkedésbe kezdett az OTP: az sem véletlen, hogy Romániából viszont kivonultak

Az OTP átfogó átrendezést hajt végre kelet-európai portfoliójában. Magyarország meghatározó intézménye a román bankpiacon, 2004-től csaknem húsz évig volt részes, idén azonban végleg kivonul Romániából, ugyanis nem sikerült akkora részesedést elérni, ami hosszú távon megérte volna a leányintézetek fenntartását. Az eladás hírét 2024 februárjában tette közzé a bank, amely tájékoztatóban közölték, hogy a Banca Transilvaniaval kötöttek adás-vételi szerződést 347,5 millió euró értékben. Az OTP Bank részesedése a román piacon 2,64% volt, ami 420 ezer lakossági, 22 ezer vállalati ügyfelet foglalt magába. A további növekedést az OTP csak újabb romániai akvizíciókkal tudta volna elérni, ami azonban nem került kilátásba - írja az Oeconomus.

A bank terjeszkedése a közép- és kelet-európai országokban a 2000-es évek eleje óta figyelhető meg, melynek során mára Magyarországon kívül 10 másik államban is jelen van. A regionális terjeszkedés során az OTP Bank elsősorban az olyan országokban kívánt megjelenni, amelyek a magyarhoz hasonló gazdasági fejlődési lehetőségeket tartogattak. Ehhez megfelelőnek bizonyultak a szomszédos országok, valamint a szélesebb kelet-európai régió államai is.

Elsőként 2001-ben Szlovákiában terjeszkedett a magyar vállalat. A szlovák felvásárlást követően két évvel később, 2003 májusában a bolgár, majd alig egy évvel később 2004 áprilisában a román bankpiacra is belépett a magyar bank. Mind a román, mind a szlovák piacon mérsékelt eredményeket tudott a bank leányintézete elérni. Szlovákiából 2020-ban távozott, a belga székhelyű KBC csoport vásárolta fel részvényeinek 99,44%-át (OTP Bank, 2020).

A balkáni térség államai közül négy országban van jelen az OTP Bank: Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban és Albániában. A balkáni terjeszkedéssel egyidőben az OTP ismét kelet-európai országok felé is nyitni kezdett, elsősorban a szomszédos Ukrajna, valamint a távolabbi Oroszország, majd Moldova került sorra. Ukrajnában 2006 júniusába lépett be az OTP, amikor 650 millió eurós vételárért gazdát cserélt a Raiffeisen ukrajnai leánybankja. Az akvizíció mérete jóval nagyobb volt, mint az eddigiek, így a befektetők számára is reménykeltőnek bizonyult.

A klasszikus nyugat-európai országokban mindeddig az OTP még nem tett lépéseket felvásárlások irányába, Szlovéniában azonban már 2019-től jelen van. A kezdeti piacra lépésnél a szlovén SKB Bankot vásárolta fel, annak leányvállalataival együtt. A tranzakciót követően viszonylag korán, már 2022 során tárgyalások indultak egy újabb felvásárlás, a Nova KBM bank akvizíciójával kapcsolatosan.

Az OTP a terjeszkedése révén immár az ötödik országban lett piacvezető, ami megerősíti a korábbi évek stratégiai döntéseinek eredményességét és helyességét is. Időközben, idén augusztusban megtörtént a két bank összeolvadása is, amelyek így már OTP Bankaként folytatják a tevékenységet. A fúzió nem csak az OTP életében, de a szlovén banktörténetben is kiemelkedő, hiszen Szlovéniában ilyen mértékű bankintegráció mindeddig nem történt - írják.

Az OTP célja a külföldi leányvállalatok esetében a piacvezetővé válás, valamint a minél magasabb piaci részesedés megszerzése, viszonylag rövid időn belül. Az üzbég és a szlovén piacra lépések egyaránt ezt a szemléletet tükrözik, egy nagyon aktív, dinamikusan fejlődő nagyvállalat elképzelései mellett.