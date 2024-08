Hihetetlen változás jön a Revolutnál: minden magyar felhasználót érint, erre kell készülni

A Revolut Magyarországon is fióktelepet tervez nyitni, amely lehetővé teszi a helyi bankszámlaszámok biztosítását és a magyar nyelvű ügyfélszolgálat bevezetését - írta meg a Portfolio. A cég célja, hogy a magyar piacon tovább növekedjen, 2024-re pedig elérje a 2 millió felhasználót.

A Revolut intenzíven dolgozik azon, hogy Magyarországon is fióktelepet nyisson, ami egy fontos lépés lenne a hazai piacon való erősödés felé. A fióktelep létrehozása révén a Revolut helyi bankszámlaszámot tudna biztosítani, amely megkönnyíti a magyar felhasználók számára, hogy elsődleges bankjukként használják a szolgáltatást. Emellett a fióktelep lehetőséget adna a lokális termékek fejlesztésére és a magyar nyelvű ügyfélszolgálat bevezetésére is.

A Revolut már most 1,5 millió magyar ügyféllel büszkélkedhet, és 2024-re ezt a számot 2 millióra kívánja növelni. A cég nemcsak a lakossági, hanem a vállalati szegmensben is erősödik, és már most jelentős részesedéssel bír a magyar piacon. A fióktelep megnyitása új szintre emelheti a Revolut jelenlétét, különösen, hogy a cég nem hárítja át az extra költségeket, mint a tranzakciós illeték vagy a devizaváltási pótdíjak, így továbbra is versenyképes marad.