Reagált az MNB: a jegybank nem gyűjt és jogszabályi felhatalmazás nélkül nem ad ki semmilyen egyedi adatot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a banki lakossági vagy vállalati ügyfelek számára nem nyújt pénzforgalmi szolgáltatásokat, a banki ügyfelek tranzakcióiról nem gyűjt és jogszabályi felhatalmazás nélkül nem ad ki egyedi adatokat - olvasható az MNB közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jegybanktörvény alapján többek között megvalósítja a monetáris politikát, fenntartja az árstabilitást, valamint ellátja a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, továbbá feladatai ellátásához statisztikai információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra.

Az MNB a törvényi mandátumának megfelelően végzi tevékenységét, így banki lakossági vagy vállalati ügyfelek számára közvetlenül nem nyújt pénzforgalmi szolgáltatásokat, nem vezet számlát, nem fogad be, nem teljesít átutalást, a banki ügyfelek egyedi tranzakcióiról az ügyfeleket beazonosítható módon nem gyűjt adatokat, kizárólag a törvényi feladatai ellátása érdekében, hatósági jogkörében eljárva rendelkezik szűk körben ilyen típusú adatokkal.

Az MNB feladatai teljesítése során köteles betartani a jogszabályi előírásokat. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a jegybanktörvény alapján az MNB a jogszabály által védett adatok, így a banktitok megőrzésére köteles. A törvényi előírások rendkívül szigorúan védik a hazai hitelintézetek lakossági és vállalati ügyfeleinek adatait, a titokkörbe tartozó bizalmas információkat is, abban az esetben is, ha azt az MNB kezeli. Ennek kapcsán a jogszabályok szűkre szabják az adatkiadás lehetőségét mind a pénzügyi intézmények, mind az MNB számára, így részletesen és pontosan meghatározzák, hogy mely kivételes esetekben (pl. bűncselekmény gyanúja), illetve melyik rendkívül korlátozott hatósági körnek adhatnak át adatokat a pénzügyi intézmények vagy az MNB.

Idén tavasszal a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) elnöke megkereste az MNB-t a két szervezet közötti együttműködés kereteinek kialakítása érdekében. Az MNB a pénzügyi rendszer stabilitásának és biztonságának erősítése, az ügyfelek érdekeinek védelme, illetve szakmai tevékenységének támogatása érdekében köt együttműködési megállapodásokat belföldi hatóságokkal, szervezetekkel, amelyek teljes szövege nyilvános, a jegybank honlapján elérhetők (Belföldi együttműködési megállapodások (mnb.hu)). Az MNB és az SZH között jelenleg nincs együttműködési megállapodás. Amennyiben a felek ilyet kötnének, azt a hatályos jogszabályi keretek között tehetnék meg kizárólag, és annak teljes szövege szintén megjelenne az említett nyilvános felületen - zárja közleményét az MNB.

Az ügy apropója

Az közlemény apropóját minden bizonnyal az a Pénzcentrum által is közölt Átlátszó-cikk adta, mely szerint korábban magánszemélyek bankszámláiról is kimutatásokat kért a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH). A cikk szerint az SZH korábban több kulcstontosságú intézményt is folyamatos információgyűjtésre szólított fel, melynek vezetői vegyesen reagáltak a megkeresére - volt, aki nyitott volt az együttműködésre, míg mások elutasították azt. A cikk ifnormációi szerint a megkeresett intézmények egyike az MNB volt, amely most ezért adhatta ki a fent olvasható közleményt.