Százezernyi magyar lélegezhet fel: most még nem jön a brutálisan megemelt összegű csekk

A bankoknak rövid távon, az átlagembereknek pedig hosszú távon, a gazdaság változásai miatt nem jó, ha még sokáig marad a kamatstop - ezt mondták a Pénzcentrumnak a megkérdezett szakértők arra reagálva, hogy a kormány döntése értelmében még több hónapig marad velünk a 2022 elején bevezetett kamatstop.

Amíg a jegybanki alapkamat 10 százalék alá nem csökken, addig biztosan marad a kamatstop - ezt Gulyás Gergely jelentette be a csütörtöki Kormányinfón, és lapunk is beszámolt róla. Mint a miniszter elmondta: a lakosságra és a kkv-kra érvényes intézkedések vannak még hatályban, amelyek június 30-án lejártak volna. Ezzel kapcsolatban szakértőket kérdeztünk meg: vajon szerintük meddig maradhat velünk a kamatstop, és egyáltalán jó döntés-e az, hogy június 30-a után sem törlik azt el.

Mi az a kamatstop?

A kormány a tavalyi év végén döntött a jelzáloghitelesek megvédéséről, hogy a durván elszállt alapkamat miatt ne kerüljenek komoly bajba azok a magyarok, akiknek ilyen hitelük van. A rendelet értelmében az ilyen változó kamatozású lakáshitelek kamata akár éven belül is módosulhat, a változás mértéke pedig valamilyen referenciamutatótól, jellemzően a BUBOR értékétől függ. A kamatokat a kormány tehát az akkor értéken fixálta, vagyis a jelzáloghitelesek fellélegezhettek: a törlesztőjük nem nőtt az egekig úgy, mint évekkel korábban láthattuk például a devizahiteleseknél.

A módosítás kiterjedt a feltételeknek megfelelő támogatott lakáshitelekre is, ugyanakkor a többi hitelszerződésre nem lett érvényes a kamatstop: a személyi kölcsönök, folyószámlahitelek, hitelkártyák, hosszú kamatperiódusú lakáshitelek kamata a szerződés és banki szabályok alapján módosulhat. A szabályozás bevezetésekor több mint félmillió család rendelkezett olyan jelzáloghitellel, amelyekre viszont érvényes volt a kamatstop.

Nem jó a bankoknak

Mivel a kormány szándéka, hogy a kamatstopot csak akkor vezeti majd ki, mikor a jegybanki alapkamat egy számjegyű lesz, a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők még legalább egy évvel számolnak addig, amíg ez megtörténik.

Palkó István, a Portfolio vezető elemzője szerint elképzelhető, hogy csak a jövő nyáron megy le az alapkamat 10 százalék alá, de annyi bizonyos, hogy a bankok nem nagyon örülhetnek az intézkedésnek.

A bankokra egyértelműen negatív hatással van, hiszen ők fizetik ki az érintett jelzáloghiteles és kkv-ügyfelek helyett a magasabb kamatot, a jelenlegi kamatkörnyezetben évente mintegy 200 milliárd forint összegben. Az érintett hiteladósok számára viszont egyértelműen pozitív a döntés, hiszen egyelőre nem kell attól tartaniuk, hogy a kamatstop eltörlése miatt akár másfélszeresére vagy duplájára ugrik a törlesztőrészletük, ennek kockázatát a bank állja. Ugyanakkor a kamatstop egy sok szempontból kifogásolható intézkedés, többek között nem méltányos, erkölcsi kockázatokat hordoz és indokolatlan beavatkozást jelent a magánpiaci szerződésekbe

- mondta Palkó István a Pénzcentrum kérdésére. Abban is biztos, hogy a banki hitelek kicsit átalakulnak, hiszen a pénzintézeteknek a megváltozott környezethez már több mint egy éve alkalmazkodniuk kell.

A bankok új hitelkihelyezésének a mértékére minimális hatással van a kamatstop, hiszen enélkül is jelentősen visszaesett a kereslet, különösen a lakáshitelek iránt, mégpedig a magas piaci kamatkörnyezet miatt. A bankok által kínált hitelek kamatperiódusára viszont hatással van, hiszen a bankok a jogi bizonytalanság miatt nem kínálnak változó kamatozású hitelt, és nem egy hitelintézet az 5 éves kamatperiódusú hiteleit is kivette a kínálatából, hiszen hosszabb távon ezekre is hatással lenne a kamatstop, ha nagyon hosszú ideig fennmaradna

- fogalmazott lapunknak az elemző.

Nem kellene így belenyúlni

A bankok hozzáállásának kérdésében egész más véleményen van Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Ő lapunk kérdésére azt mondta: szerinte a bankok az elmúlt hetek történései és főleg a kormányzati nyilatkozatok nyomán felkészülhettek a helyzetre, amely magában hordozta, hogy a kamatstop ebben az évben szinte biztosan velünk marad majd.

Szinte biztosra vehető, hogy a bankok előre kikalkulálták, hogy nem az eredetileg közölt június 30-i időpontig, hanem sokkal tovább is maradhat a kamatstop, így szerintem az ő életükben, működésükben komoly zavart azért nem fog okozni a hosszabbítás. Még azzal együtt sem, hogy a jelenlegi hosszabbítás bejelentése elég ködösre sikerült – a kormány azt mondta, hogy amíg egyszámjegyű nem lesz az alapkamat, addig biztosan marad a kamatstop, de azért arra is nyugodtan fel lehet készülni, hogy 9,90 százaléknál, sőt, még kilencnél sem engedik majd el azonnal

- mondta a Pénzcentrumnak Virovácz Péter. Ugyanakkor jelentős kritikát is megfogalmazott: szerinte nemhogy fenntartani nem szabad a kamatstopot, de belemenni sem lett volna szabad: az intézményt a gazdasági folyamatokba való felesleges beavatkozásnak nevezte.

A kamatstop rövid távon természetesen örömteli azoknak, akik még a stop előtt rögzítették a hiteleiket, a helyzet azonban az, hogy ez megint olyan beavatkozás volt eleve a gazdaság működésébe, amelyet meg sem kellett volna lépni. Ha sokáig beleavatkozunk ilyen módokon a gazdaság működésébe, az egy olyan zsonglőrködéshez hasonlít, ahol az egyik labda egyszer csak le fog esni – akkor pedig elég csúnya dolgok következhetnek

- mondta az ING vezető elemzője.