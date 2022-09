Ezt tette a lakáshitelekkel a kamat: most így juthatunk saját lakáshoz

Az elmúlt hónap sem múlt el komoly kamatemelés nélkül. De akadt olyan pénzintézet is, ahol kedvezőbb feltételekkel juthatunk lakáshitelhez, mint korábban. A változások pedig úgy tűnik komolyan átrendezték a piacot. A Bankmonitor szakértői összeszedték milyen feltételekkel kaphatunk lakáshitelt szeptember közepén.

Az emelkedő alapkamat és a magas infláció miatt a lakáshitel kamatok is tovább emelkedtek. A változás azonban egyáltalán nem egységes, sőt egyes bankoknál még kamatcsökkenést is megfigyeltek a Bankmonitor szakértői. A kamatfixálás hossza – az az időszak, amelyen belül a bank nem módosíthatja egyoldalúan a kamatot – is egyre lényegesebbé válik, ugyanis a pénzintézetek teljesen eltérő döntéseket hoztak a különböző kamatperiódusú jelzáloghitelek esetében.

Kilenc bank közül hatnál drágábban lehet lakáskölcsönt igényelni szeptember 19-én, mint egy hónappal korábban augusztus 19-én. Ráadásul a kamatváltozás is jelentős: a 0,28-1,77 százalékponttal növelték a kamatot az érintett pénzintézetek.

A lépés következtében jelenleg az 5 évig fix kamatozású lakáshitel átlagos THM értéke 9,86 százalék, míg egy hónappal korábban 9,03 százalékos volt egy új átlagos lakáshitel teljes hiteldíj mutatójának értéke. A változás miatt jelenleg egy 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete 11 ezer forinttal magasabb, mint augusztusban közepén volt. Két évtized alatt 2,5 millió forintot spórolhatott az az adós, aki még augusztusban megigényelte a kölcsönt. (A Bankmonitor lakáshitel kalkulátora alapján egy 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű lakáskölcsön átlagos THM értéke 600 ezer forint jövedelem mellett.)

A korábbi sztár a 10 éves kamatperiódusú lakáshitel volt a hazai piacon. Azonban ezt a konstrukciót sem kerülték el a kamatemelések az utóbbi időben: augusztus 19 és szeptember 19 között a vizsgált kilenc bank közül hétnél drágult a kölcsön. Az átlagos emelkedés azonban “csupán” 0,44 százalékpont volt. Vagyis a kamatemelkedés elmaradt a rövidebb, 5 éves kamatperiódusnál tapasztalttól. Egy 20 millió forint összegű átlagos lakáshitel THM értéke 8,33 százalékról 8,77 százalékra emelkedett. A változás miatt havonta 5500 forinttal kell többet fizetni két évtizeden át a kérdéses hitelre, vagyis 1,3 millió forintot spórolt az, aki augusztus 19-én vette fel a kölcsönt.

A futamidő végéig fix kamatozású kölcsönök esetében nagyon furcsa helyzet állt elő. Hét bank közül öt kamatot emelet, ugyanakkor két pénzintézetnél olcsóbban lehet hitelhez jutni, mint egy hónappal ezelőtt. A kamatemelést választó öt pénzintézet egy hónap alatt 0,28-1,08 százalékponttal növelte a kamatokat. A másik két banknál ugyanakkor 0,22-0,55 százalékponttal csökkentek a banki költségek. Összességében még mindig drágultak a végig fix kamatozású kölcsönök is, ugyanakkor az átlagos drágulás mértéke csak 0,34 százalékpont volt az elmúlt hónapban. (Egy átlagos hitel THM értéke 8,34 százalékról 8,68 százalékra emelkedett.)

Egy új 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztőrészlete 4300 forinttal emelkedett az elmúlt hónapban.

Már a kamatváltozások is mutatják, hogy rendkívüli időket élünk. Ezt a Bankmonitor szakértői a különböző kamatperiódusú ajánlatok összehasonlításával is igazolni tudják. Jelenleg a hosszú kamatperiódusú kölcsönök közül az 5 évig fix kamatozású kölcsönök a legdrágábbak.(A legolcsóbb kölcsönök között ugyan minimális a különbség, de az átlagos THM érték már egy százalékponttal magasabb, mint a hosszabb kamatperiódusok esetében.)

A 10 éves kamatperiódusú és a végig változatlan kamatozású konstrukciók között sokkal kisebb a különbség. Még mindig az egy évtizeden át fix kamatozású kölcsön között találhatjuk meg a legolcsóbb konstrukciót, ugyanakkor egy átlagos ajánlatot alapul véve már a teljes futamidő alatt fix kamatozású kölcsön az olcsóbb.

Ez az átalakulás a hiteligénylők döntésében is meglátszik: az MNB kimutatása alapján 2022. második negyedévében a lakáshitelek 58,7 százaléka már végig fix kamatozású volt. Egy évvel korábban ez az arány még csak 19,5 százalék volt.