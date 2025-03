Újabb katasztrófa érte el a Balatont: mázsaszám pusztulnak a halak, ez áll a háttérben

Jelentős süllőpusztulás történt több balatoni kikötőben az elmúlt hetekben. A szakértők szerint a kárókatonák csoportos vadászata által kiváltott oxigénhiány okozhatta a halak tömeges elhullását, amely során összesen több mázsa hal pusztult el - derült ki a Balatoni Halgazdálkodás friss videójából.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. beszámolója szerint március elején súlyos halpusztulást észleltek az aligai kikötőben, ahol az első napon 270 elpusztult süllőt - mintegy másfél mázsányi halat - kellett összegyűjteni. A következő napokban folytatódott a pusztulás, négy nap alatt az összegyűjtött tetemek száma meghaladta az 1000 darabot, tömegük pedig elérte az öt mázsát. A jelenség nem korlátozódott egyetlen helyszínre: február közepe óta Fonyód és Boglár kikötőiben is találtak elhullott süllőket és kősüllőket. A boglári kikötőben több mint 150 kilogramm, Fonyódon pedig 50 kilogrammnál is több volt az elpusztult halak mennyisége.

A szakértők megfigyelése szerint a pusztulás minden esetben a kikötők belső részén következett be. A téli időszakban a halak, különösen a keszegfélék, előszeretettel húzódnak be a védettebb kikötői öblökbe. Ez vonzza a kárókatonákat is, amelyek csoportos vadászata végzetes következményekkel járhat.

A halgazdálkodási szakemberek magyarázata szerint a kárókatonák vadászati stratégiája kulcsszerepet játszik a pusztulásban. A madarak csapatosan vadászva a nyílt vízről a kikötőkbe szorítják a halakat, ahol az összezsúfolódott állomány oxigénfogyasztása drasztikusan megnő. A helyzetet súlyosbítja, hogy a halak mozgása felkavarja az üledéket, tovább rontva a vízminőséget.

Míg a keszegfélék többsége képes regenerálódni a stresszhelyzetből, a süllők és kősüllők különösen érzékenyek az oxigénhiányra. A gyors oxigénszint-csökkenés miatt a halak gyakran már a felszínre sem tudnak úszni, és csak a víz későbbi felmelegedésekor kerülnek elő a tetemek.

A Balatoni Halgazdálkodás preventív intézkedéseket vezetett be: a halőrök télen folyamatosan figyelik a kritikus területeket és igyekeznek elriasztani a kárókatonákat. A szervezet kéri a horgászok közreműködését is: ha valaki rendellenes halmozgást vagy oxigénhiányra utaló jeleket észlel, azonnal jelezze azt a halőröknek.