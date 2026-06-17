Megtorpant a forint szerdán, de azért még tartja magát

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 349,48 forintról 349,79 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 348,97 forint és 350,39 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 379,92 forintról 380,46 forintra ment fel, míg a dolláré 300,96 forintról 301,73 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1612 dollárról 1,1592 dollárra változott.