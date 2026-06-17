2026. június 17. szerda Laura, Alida
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forint és euró
Gazdaság

Megtorpant a forint szerdán, de azért még tartja magát

Pénzcentrum
2026. június 17. 18:28

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 349,48 forintról 349,79 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 348,97 forint és 350,39 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 379,92 forintról 380,46 forintra ment fel, míg a dolláré 300,96 forintról 301,73 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1612 dollárról 1,1592 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:31
18:28
18:13
18:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 17. 17:00
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 17. 15:51
Házkutatás volt a Vadhajtások tulajdonosánál: adathordozókat foglaltak le a rendőrök Orbán Viktor radikális igeforrásánál
A Gulyáságyú Média szerint Perintfalvi Rita feljelentése alapján járhattak el a rendőrök Bede Zsolt,...
Bankmonitor  |  2026. június 17. 12:17
Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?
2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 16. 16:18
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2026. június 16. 12:00
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 17.
Kiderült, hogyan trükköznek a telefongyártók a legújabb csúcsmodellekkel - fájdalmas csapdába sétál bele, aki most cseréli le régebbi készülékét
2026. június 17.
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
2026. június 17.
Kimondták a fájdalmas igazságot: vendégmunkások nélkül tényleg összeomolhat a magyar gazdaság?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 17. szerda
Laura, Alida
25. hét
Június 17.
Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2
7 napja
Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama
3
1 hete
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
4
1 hete
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
5
1 hete
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesség
A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet jóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 18:01
Kvíz: Odavagy a detektívtörténetekért? Lássuk, mennyire ismered Monk, a flúgos nyomozó történetét!
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 17:29
Villanyszerelőnek állt a TV2 egykori sztárja: ennyit kereshet új melójával a Jóban rosszban ikonja
Agrárszektor  |  2026. június 17. 18:31
Ami pénteken jön magyarországon, arra jobb, ha mindenki felkészül