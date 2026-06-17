A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 170,56 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 138 901,29 ponton zárt szerdán.
Megtorpant a forint szerdán, de azért még tartja magát
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 349,48 forintról 349,79 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 348,97 forint és 350,39 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 379,92 forintról 380,46 forintra ment fel, míg a dolláré 300,96 forintról 301,73 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1612 dollárról 1,1592 dollárra változott.
Új Eurostat-adatok szerint Magyarország Lettországgal holtversenyben az EU utolsó helyére került a háztartási fogyasztásban.
Tovább emelkedtek a bérek: a bruttó átlagkereset már meghaladta a 772 ezer forintot, a reálbérek is nőttek.
Kis mértékben gyengült a forint az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben a reggeli kereskedésben.
Miközben több korábban mintának tartott északi és nyugati országban gyengült a fiatalok egymásba vetett bizalma, keleten növekszik.
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A Revolut értesítése szerint az ügyfelek számláira mostantól a magyar pénzügyi jog és szabályozás vonatkozik, a korábbi litván szabályozás érvényét veszítette.
A kormány sávossá alakítja és 2027-ig meghosszabbítja a kőolajtermék-előállítókat – a gyakorlatban a MOL-t – terhelő különadót.
A pancsovai finomító is tovább működhet a megállapodás értelmében, a dokumentumot már korábban jóváhagyta a szerb kormány.
350-es szinten billeg az euró árfolyama, akár 300 alá is benézhet a dollár: merre indul a forint kedden?
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel
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Erre hívja fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzése.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1878,1 pontos, 1,38 százalékos emelkedéssel, 137 602,78 ponton zárt hétfőn.
Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon.
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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,54 százalékkal, 2053 ponttal emelkedve 135 725,68 ponton fejezte be a hetet.
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