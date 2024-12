Mérő László: Vessünk számot vele, hogy a döntéseinknek egy jelentős része nem racionális

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük az 52. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Mérő László: Olyan évek következnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk, hallunk

Öncsalás, ha pozitívan próbáljuk megélni a kudarcot, az fog jól kijönni belőle, aki fel tudja dolgozni, nem jobban, szebben tud rá gondolni - vélekedett Mérő László, aki szerint előbb-utóbb súlyos lelki sérülésekhez fog vezetni, ha valaki olyan tényezőkkel foglalkozik, amelyekre semmilyen hatása nincs. A matematikus, pszichológus a Pénzcentrumnak adott interjújában arról is beszélt, ideje elfogadni, hogy a döntéseinknek egy jelentős része nem racionális, még ha magunkban ezt is hisszük - ha egy döntéshelyzetben nagyon megcsömörlöttünk, még az is jobb ötlet lehet, ha feldobunk egy érmét. A professzorral arról is beszélgettünk, hogy milyen irányba halad a mesterséges intelligencia fejlődése, kell-e tőle félnünk egyáltalán: szerinte hamarosan gyökeresen megváltozik a ma ismert munka fogalma, a jövőben az fog tudni érvényesülni, aki valami újat tud alkotni az AI-produktumokon felül, vagy képes lesz kijavítani a gépek hibáit. Viszont a technológiai fejlődés táptalaja lehet a bűnözésnek és a tévinformációknak, ennek kapcsán Mérő László kijelentette: olyan évek fognak következni, amikor nem lehetünk biztosak még abban sem, amit látunk, hallunk, de ki fognak alakulni a megbízható források. Interjú.

Jöhet a négynapos munkahét 2025-ben Magyarországon? Erre kevés dolgozó számított

A törvényi szabályok Magyarországon nagy szabadságot adnak a négynapos munkahét bevezetésével kapcsolatban, ám a munkáltató és a munkavállaló közötti sokszor kényes viszony, és annak munkaszerződésbeli leképeződése jogi kihívásokat okoz a bevezetés vonatkozásában. A szakértő szerint további nehézséget jelent és sokan nem gondolnak erre a bevezetés előtt, a pihenőidő, a szabadság, a rendkívüli munkaidő elszámolása. A négynapos munkahét bevezetésének tekintetében úttörőnek számító Magyar Telekom pedig úgy nyilatkozott megkeresésünkre, hogy kollégáik jelentős részének visszajelzése szerint a négy napban való koncentráltabb, intenzívebb munkavégzés során nem volt ideális a munka-magánélet egyensúlya, a családi feladatok ellátására fordított idő.

Brutális gazdasági előrejelzés érkezett a 2025-ös évről: fantasztikus esztendő helyett pénzügyi válságra kell készülni?

A globális gazdaság 2025-re új kihívásokkal néz szembe, miközben a járvány utóhatásait még csak most kezdi maga mögött hagyni. Az infláció csillapodása és a részvénypiacok csúcsai ellenére a megélhetési válság, politikai bizonytalanságok és kereskedelmi konfliktusok árnyékolják be a kilátásokat.

Szabályosan megrohanták a mozikat a magyarok: erre a filmre volt mindenki kíváncsi

A Magyar Filmadatbázis évzáró adatai alapján az Agymanók 2. volt a magyarok kedvence 2024-ben. A második a listán Herendi Gábor romantikus vígjátéka, a Futni mentem és dobogós a Vad robot című animáció, melyet a Vaiana 2 követ. Az ötödik helyen a Dűne: Második rész végzett. A franchise-ok és folytatások dominanciája most is jellemző és népszerűek a családi animációk. A TOP 10 műfajilag sokszínű és a magyar nézők nem csak a „nagy durranások” miatt mentek idén moziba: értékelik a minőséget és a tartalmi mélységet is. Örömhír, hogy két magyar film is szerepel a listán.

Ezt a hibát rengeteg háziasszony elköveti, mielőtt a mosogatógépbe teszi az edényeket

Sok háztartásban bevett szokás az edények elöblítése a mosogatógépbe helyezés előtt, pedig a szakértők szerint ez nemcsak felesleges, de hosszú távon csökkentheti a gép hatékonyságát. A modern mosogatógépek érzékelői az ételmaradékok mennyisége alapján állítják be a mosási ciklust, az előöblítés pedig megzavarhatja ezt a folyamatot, így az edények nem tisztulnak meg megfelelően.

TOP10 Kvíz: Régen volt a töri óra, földrajz óra? Ezekre a kérdésekre akkor is tudni kell a választ

Az idei év őszétől a Pénzcentrum olvasói minden reggel egy 7-10 kérdéses kvízzel tesztelhetik a tudásukat, indíthatják a napjukat. Most összegyűjtöttük az év eddigi legnépszerűbb kvízeit, a legnehezebb kvízeinket, és azokat is, amik a legkönnyebbnek bizonyultak.

Új időszámítás jön a magyar söröknél: ezt nem verték nagy dobra, gigapaktumot hozhatnak tető alá

Felemás évet zártak a magyar sörfőzdék, a nagyoknál csökkent a fogyasztás, míg a kisüzemi sörök között volt, aki nagyot ment idén. A sörtörvény hatása azonban mostanra sem lett egyértelműen kimutatható, bár egyesek szerint azért érezni némi pozitív hatását. A 2024-es sörös évről, és a sörök jövőjéről a legnagyobb hazai gyártókkal, illetve több kisüzemi sörfőzdével is beszélgettünk.