Bukhatja a jogosítványát sokezer magyar idős? Nem vártak 2025-ig, itt a döntés

Ahogy sokan mások ilyenkor, a Pénzcentrum is visszatekintett az elmúlt évére, hogy összegyűjtse azokat a témákat, amelyek a legnagyobb érdeklődést keltették az olvasók körében. A 2024-es év sem volt könnyű, az inflció ugyan stabilizálódott, a reáleresetek elkezdtek nőni, ám a gazdasági kihívások még nem értek véget. Ebben az összeállításban azonban inkább olyan cikkeket gyűjtöttünk össze, amelyek a kikapcsolódást vagy általános, informatív témákat helyezték előtérbe.

Bukhatja a jogosítványát sokezer magyar idős? Nincs mese, döntöttek a szigorításról, lement a szavazás

2024-ben heves vita bontakozott ki arról, hogy szükség van-e szigorúbb szabályozásra az idősek jogosítványhosszabbításával kapcsolatban. Az indulatokat akkor robbantak ki, amikor Kapitány Tibor, egy autósiskola vezetője arról beszélt: a magyar szabályozás nem elég szigorú, és az idősebb vezetők alkalmasságát nem csupán orvosi vizsgálatok alapján kellene megítélni.

Az orvos a rendelőben csupán az alapvető fizikai állapotot tudja megvizsgálni, de nem látja, hogyan vezet az illető a forgalomban. Ezért fontos lenne közlekedési szakemberek bevonása, akik akár egy rövid, 20 perces felmérés alapján meg tudnák állapítani, hogy az idősebb vezető alkalmas-e a biztonságos közlekedésre

– magyarázta.

A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, ők mit gondolnak a kérdésről, és majdnem 10 ezren mondták el véleményüket - nekik külön köszönjük a felmérésben való részvételt! Mint kideült, teljes mellszélességgel csak a válaszadók mintegy 10,7 százaléka áll ki a szigorítás mellett.

Tényleg egy tollvonással elvehetik majd bárki házát, lakását? Sokan aggódnak a friss tervek miatt

2024-ben több helyen hallhattunk róla, hogy 2025. január 15-tel megszűnik a tulajdoni lap papírformában. Ahogy a hír felröppent, el is szabadultak a közösségi média felületeken a különböző elméletek arról, hogy többé nem lesznek biztonságban az ingatlanjaink, hackerek lophatják el a tulajdonunkat.

Kiderítettük mi az igazság: január 15-től elindul az E-ING, vagyis az e-ingatlan-nyilvántartás rendszere. Az új platform elsődleges célja, hogy a hazai földhivatali eljárások átfutási idejét csökkentsék és a működést egy modernebb struktúra bevezetésével optimalizálják. A mindenki számára érzékelhető változások közül leginkább az eljárások és az ügyintézések digitalizálása lesz újdonság, hiszen például átalakul a tulajdonjog bejegyzési engedélyeztetés folyamata. Az eddigi adásvételi szerződésbe foglalt engedély, ügyvédi letétbe vett engedély helyett, az E-ING rendszerben kell majd létrehozni, kitölteni, hitelesíteni a megfelelő személyek jelenlétében egy elektronikus űrlapot.

Kérdésünkre dr. Szabó Kristóf Lajos, ingatlanforgalmi szakjogász földhivatali és földügyi szakértő, ügyvéd elmondta, hogy az ingatlan-nyilvántartás egy átfogó reform előtt áll, amelynek szerves részét képezi a digitalizáció is, ezért hívják majd elektronikus ingatlan-nyilvántartásnak, vagyis E-ING-nek. Hangsúlyozta, hogy fontos viszont megkülönböztetni két fogalmat, amelyet könnyű összemosni.

Az ingatlanok tulajdoni lapjait a földhivatalok vezetik, amelyeken szerepelnek az egyes ingatlanokkal kapcsolatos adatok, jogok és jogilag releváns tények. Az a dokumentum, amit erről a földhivatalban papír alapon kikérünk vagy elektronikusan letöltünk az a tulajdoni lap másolat.Mindezek ma már csak hiteles verzióban igényelhetőek. Azok számára, akik amiatt aggódnak, hogy az E-ING bevezetésével csak elektronikus tulajdoni lap fog létezni a földhivataloknál, van egy rossz hírem: a papír alapú tulajdoni lapok digitalizációja már az 1990-es években megvalósult, és azóta kizárólag elektronikus változásvezetés zajlik, tehát a hatályos adatokat tartalmazó tulajdoni lapok már csak elektronikusan állnak rendelkezésre, az egyes jogváltozások – például tulajdonjogbejegyzések – a korábbi papír alapú tulajdoni lapokra már nem kerülnek rávezetésre”

– fogalmazott a szakértő.

Vigyázz, mit rendelsz a Temuról: ezt kevesen tudják a kínai kacat-webshop filléres termékeiről

Januárban kezdtünk el foglalkozni vele, hogy egyre nagyobb teret hódítanak az online kiskereskedelem világában gyakorlatilag bazárként működő webshopok. Az elmúlt időszakban közülük a Temu gurította a legnagyobbat, mely Bostonból indulva jelentős szeletet harapott ki az online kiskereskedelmi tortából. Az olcsó termékeket kínáló felülettel kapcsolatban ugyanakkor súlyos problémák merülnek fel, többek között a kényszermunka gyanúja, valamint az olcsóság okozta fenntarthatatlan működés. A hazai fogyasztóvédelem, bár elítéli a kényszermunkában gyártott termékek forgalmazását, de jogi lehetőség nincs ennek kivizsgálására.

A gyakorlatilag online 100 forintos boltként működő, nagyrészt silány minőségű kínai termékeket árusító oldal sikere már számokban is jól mérhető. Konkrétabban: alighogy elindult, szinte azonnal 17 százalékos részesedést szerzett az amerikai online kiskereskedelmi piacon, így szinte csak hajszálnyira maradt le a konkurens Dollar Tree-től. A webshop azóta is üstökösként szárnyal, és a már említett agresszív terjeszkedésének köszönhetően elég komoly veszélyt jelent a globális kiskereskedelem valódi óriásaira, az Amazonra és az Alibabára is.

"Banántrükkel" fosztják ki ravasz vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik

Egy friss brit felmérés szerint minden nyolcadik felnőtt, a megkérdezettek 13 százaléka vallotta be, hogy olcsóbb árucikket választott az önkiszolgáló pénztárgépen, mint amit valójában vásárolt. Ezzel spórolva úgy, hogy közben megkárosította az üzletet. Az iparágban ezt a jelenséget "banántrükknek" nevezik. Az elnevezés arra a tevékenységre utal, amikor drágább termékeket olcsó gyümölcsként vagy zöldségként rögzítenek a vásárlók az önkiszolgáló kasszáknál. A reprezentatív felmérés eredményeit a teljes brit felnőtt lakosságra vetítve ez azt jelentené, hogy hatmillió ember élt már vissza az önkiszolgáló pénztárgépekkel, azaz lopott.

Hannah Shrimpton, az Ipsos szakértője szerint azonban a britek többsége ettől függetlenül még mindig elítéli a szándékos lopást, függetlenül annak értékétől.

Míg a britek negyede elismeri, hogy akaratlanul nem fizetett egy árucikkért, és egyharmaduk ezt elfogadhatónak tartja, addig a túlnyomó többség szerint a szándékos lopás elfogadhatatlan, még a kis értékű tárgyak esetében is

- nyilatkozta.

Az éj leple alatt megtakarítási korlátot vezettek be Magyarországon

Februárban jelentették be, hogy korlátozzák a Start-számlákra való befizetés maximális összegét. A lépésre azért lehet szükség, mert 2023-ban az átlagos infláció 17,6% volt, és erre fizet 3 százalékpontos kamatprémiumot a babakötvény, így aki ebben is megtakarít a gyermeke számára, az az idei évtől kezdődően 20,6%-os kamatot tehet zsebre.

2023. december végén a babakötvények hazai állománya megközelítette a 280 milliárd forintot, ugyanakkor a megtakarítási forma azért lehet kevésbé népszerű, mert a gyermek 18. születésnapjáig tartani kell ezt a konstrukciót és akkor is csak a gyerek rendelkezhet az összeg felett.

Megszűnik az Ügyfélkapu januártól: itt kell regisztrálni, hogy utána is online tudj ügyintézni

2025. január 16-tól megszűnik az Ügyfélkapu, de fontos leszögezni, hogy a Digitális Állampolgárság Program elindulásával nem az online ügyintézési lehetőségtől kell elbúcsúzni, csak a bejelentkezési, hitelesítési folyamat alakul át. A felületre belépve már most is látható a „Váltson Ügyfélkapu+-ra vagy DÁP mobilalkalmazásra!” üzenet. 2025 elejétől a hagyományos Ügyfélkapu belépést kivezetik és csak a kétfaktoros, biztonságosabb belépést biztosító Ügyfélkapu+-on és a DÁP alkalmazáson keresztül érhetjük el a Személyre Szabott Ügyintézési Felületet (SZÜF).

Ezek alapján továbbra is lesz lehetősége annak is használnia az online ügyintézési lehetőségeket, aki nem szeretne még a DÁP rendszerébe regisztrálni, aki pedig már használja az alkalmazást, nem lesz szüksége az Ügyfélkapu+-ra, hanem mindent egy applikációban kezelhet.

Hogyan működik az Ügyfélkapu+?

Az ugyfelkapu.gov.hu felületén a Súgó menüpontban találhatunk részletes tájékoztatást az Ügyfélkapu+-ról is. Az Ügyfélkapu+ 2022. június 4-étől elérhető. A leírás szerint ez egy emelt szintű kétfaktoros azonosítási szolgáltatás. A kétlépcsős azonosítás célja pedig, hogy emelje az elektronikus azonosítás biztonsági szintjét és támogassa a biztonságtudatos felhasználók, illetve szolgáltatók igényeit.

Végleg megadóztatják a magyar családok megtakarításait: ennyit kell fizetni augusztustól

2023. július elseje óta 13 százaléknyi szochót kell fizetni a kamatjövedelmek után. Ez 2024 augusztus elsejétől sem fog módosulni, viszont egy törvénymódosítás miatt magáról a szochóról szóló alaptörvénybe belefoglalták ezt az adónemet is augusztusban. Eddig ez a speciális adónem a veszélyhelyzet idejére volt érvényes, mostantól azonban a kamatjövedelmek után ezt állandóan, veszélyhelyzettől függetlenül meg kell majd fizetni.

Hogy mely megtakarítások védettek a szochó fizetési kötelezettségtől és hogy mit is jelent pontosan a friss módosítás, arról részletesen ebben a cikkben lehet olvasni:

Itt a törvénymódosítás: új munkaszüneti napot vezetnek be Magyarországon?

A magyar társadalom régóta várja, hogy hét európai államhoz hasonlóan hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja - írjta törvénymódosító javaslatában Balassa Péter országgyűlési képviselő novemberben. Így szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítását javasolta.

december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása jópár éve téma a hazai törvényhozásban, tavaly ötödik alkalommal sem sikerült elfogadtatni a módiosítást. Balassa Péter javaslata értelmében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne:

(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24–26.

Indoklásában a képviselő kiemelte, 2023 decemberében több kereskedelmi szolgáltató – csak a legnagyobbakat említve, pl. Lidl, Rossmann, Penny – beállt a kezdeményezés mögé, ezzel lehetővé téve a dolgozóik számára, hogy szenteste napját a szeretteikkel, a családjukkal együtt tölthessék.

Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2024-es friss lista - a tiéd köztük van?

A német sugárzásvédelmi hivatal legfrissebb mérései szerint jelenleg az Allview 7Pro mobilkészüléke bocsátja ki a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást jelenleg, de dobogós a Motorola és a Telekom egyik saját készüléke is. A top20 legsugárzóbb mobil között pedig találhatunk Asus, OnePlus és Samsung készüléket is. Fontos persze kiemelni, hogy a listán szereplő legsugárzóbb mobil is az EU-ban meghatározott határértéke alatt van, bár vannak olyan készülékek, amik az Egyesült Államokban már nem mennének át a rostán. A legnagyobb itthoni kedvenc márkák közül átlagba a Xiaomi készülékei sugároznak legkevésbé.

Az összesített listán túl kíváncsiak voltunk arra is, hogy Magyarország legkeresettebb márkái közül melyek a legsugárzóbbak, és hogy ezeken mekkora értéket mért a sugárvédelmi hivatal. A legfrissebb adatok szerint jelenleg a hazai mobilpark legnagyobb szereplője a Samsung, több mint 40 százalékos részesédessel, amit a Xiaomi követ közel 24 százalékkal. Harmadik helyen az Apple a maga megtépázott 14,3 százalékával. Mivel összesen ez a 3 gyártó szerepel itthon 10 százalék felett, ezért ezeknek néztük meg, melyik a top5 legsugárzóbb készülékük.

Mennyire veszélyes az RF-sugárzás?

A fülön (fejen) mért SAR azt méri, hogy a fej és a fül mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el, amikor a telefont a fülünknél használjuk telefonálás közben. Ez az érték különösen fontos, mivel a rádiófrekvenciás sugárzás leginkább a fejhez közeli részeket érinti. De pontosan mit tudunk ma? Az RF-sugárzással kapcsolatban számos tanulmány készült, hogy megértsék annak potenciális egészségügyi hatásait. Ám ezidáig az RF-sugárzás és az egészségügyi hatások közötti kapcsolatok nem mindig egyértelműek.