Óriási baj van az új ügyfélkapuval: el kellene halasztani a bevezetését

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) szeptember óta folyamatosan sürgeti a Miniszterelnöki Kabinetirodát, hogy a plakátkampányok helyett valódi intézkedésekkel javítson az ügyfélkapu+ és a DÁP elutasítottságán. Az MKOE országjárása során Ruszin Zsolt alelnök a DÁP és ÜK+ alkalmazások használatának nehézségeire hívja fel a figyelmet, mivel az elektronikus ügyintézésre kötelezettek jelentős része nem képes sikeresen áttérni a rendszerre. Eközben a Google Play Áruházban megjelenő szponzorált, pénzért kínált alkalmazások is tovább bonyolítják a helyzetet, míg a DÁP miatt igényelt személyi igazolvány ára is drámaian emelkedik 2025 februárjától. Az MKOE továbbra is hangsúlyozza a hosszabb átmeneti időszak szükségességét, amely során az ügyfélkapu megszüntetését halasztani kellene.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

1 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK