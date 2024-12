Figyelem! Óriási változás jön az autóátírásban Magyarországon: erre készüljön, aki kocsit vesz

2025 júliusától Magyarországon lehetővé válik a használt gépjárművek adásvételének és üzembentartó-váltásának online intézése, a hagyományos okmányirodai ügyintézés kiváltásával. A változás kulcseleme a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás, amely a jövőben számos járművel kapcsolatos ügyintézési lehetőséget kínál, és várhatóan jelentősen csökkenti az okmányirodák leterheltségét.

A magyar használtautó-piac jelentős átalakulás előtt áll. 2025 júliusától a magánszemélyek számára lehetővé válik a Magyarországon forgalomban lévő használt gépjárművek adásvételének és üzembentartó-váltásának online intézése, kiváltva ezzel az okmányirodai ügyintézést. Ez a lépés várhatóan jelentősen csökkenti majd az okmányirodák leterheltségét, amelyek az elmúlt évben több mint 820 ezer autó tulajdonosváltását kezelték - írja a Telex.

A változás kulcsa a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás bevezetése, amely személyes vagy elektronikus regisztrációt követően válik elérhetővé. Az alkalmazás számos járművel kapcsolatos ügyintézési lehetőséget kínál majd, beleértve az elektronikus aláírást és az ePapír funkciót, amely az ügyintézési lehetőségeket életesemények szerint csoportosítja.

Both András, a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatója részletesen ismertette a változásokat. Elmondta, hogy bár az Ügyfélkapu január 16-tól megszűnik, helyét az Ügyfélkapu+ és a DÁP veszi át. "A személyes hivatali ügyintézés lehetősége továbbra is megmarad, sőt, a Kormányablakbusz szolgáltatás is folytatódik, amely a kistelepüléseken biztosít lehetőséget a személyes ügyintézésre" - hangsúlyozta Both.

Az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban Both megnyugtatta a felhasználókat. Bár 2019-ben történt egy adatvédelmi incidens a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) indításakor, azóta nem volt hasonló eset. "A DÁP Általános Szerződési Feltételeit egyeztettük az adatvédelmi biztossal, és ezek bárki számára elérhetőek a regisztráció előtt" - mondta a vezérigazgató.

Az új rendszer használatához mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell államilag jóváhagyott elektronikus aláírással és DÁP-regisztrációval. A folyamat során a felek elektronikusan tölthetik ki az adásvételi szerződést, bár a pénzügyi tranzakciót továbbra is magánúton kell intézniük.

Both kiemelte, hogy bár az eredetiségvizsgálat továbbra is kötelező marad, a jövőben tervezik a kötelező biztosítás megkötésének lehetőségét is a DÁP felületén. Az új okmányokat postán kapják majd meg a felhasználók, de a járművek az ügyintézés befejezése után azonnal használhatóak lesznek.

Fontos megjegyezni, hogy a külföldről származó járművek forgalomba helyezése, valamint az autókereskedők és flottakezelők ügyintézése egyelőre nem lesz elérhető az új rendszeren keresztül.

Both András végül hangsúlyozta: "A DÁP-pal az a célunk, hogy egyetlen felületen vezessük végig a felhasználókat a teljes folyamaton, minden szükséges segítséget megadva nekik." A tervek szerint 2027-ig további életesemény-alapú ügyintézési lehetőségekkel bővül majd a rendszer, beleértve a gyermekszületéssel és költözéssel kapcsolatos adminisztrációt is.