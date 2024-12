Gulyás Gergely: döntött a kormány, megemelik az egyik családtámogatás korhatárát

35 évre emeli a kormány a babaváró hitel korhatárát, az első babát 5 éven belül vállalni kell. Emellett már célegyenesben van a költségvetés is.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter arról beszélt, hogy a Költségvetési Tanács jelenleg is tárgyalja a kormány által a jövő évi büdzséhez benyújtott módosításokat. Kiemelte, hogy reményeik szerint még karácsony előtt, jövő pénteken elfogadja az Országgyűlés a 2025-ös költségvetést.

A miniszter hozzátette, hogy folytatódik a pedagógusok és a közszférában dolgozók fizetésemelése, illetve a bírók fizetése is "jelentősen több lesz". A fogalmazók Gulyás Gergely szavai szerint 82, a bírósági dolgozók pedig 100 százalékkal keresnek majd többet a jövő évtől. Kiderült az is, hogy a költségvetési hiány 2026-ig lemehet 3%-ra vagy az alá.

Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy 35 évre emelik a babaváró hitel korhatárát, miután több családszervezettel is egyeztettek. A babaváró lehetősége 35 éves korig azt jelenti, hogy 5 éven belül vállalni kell az első babát, amint ez eddig is így volt.

