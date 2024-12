Komoly könnyítést kapott rengeteg magyar hiteles: az is elég jól jár, aki még fel sem vette a kölcsönt

Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben a Babaváró hitel módosításáról szóló rendelet. Számos esetben könnyebbé válik a Babaváró hitelt igénylők, azzal rendelkezők sorsa - szúrta ki a Bankmonitor.

Az éjszaka közzétett kormányrendelet értelmében számos ponton módosítják, pontosítják a Babaváró hitel szabályait. az igénylési feltételeken érdemben nem változtatnak, mégis több szempontból jobb helyzetben kerülhet az, aki Babavárót szeretne igényelni, vagy már ilyen kölcsönnel rendelkezik.

Jobb helyzetbe kerülhetnek azok, akiknél 5 éven belül nem születik baba

A Babaváró hitel a futamidő első 5 évében egy kamatmentes kölcsön, ráadásul a kamatmentesség véglegessé válik, amennyiben ezen időszakon belül gyermeke születne a házaspárnak. Ha viszont ezen 5 éven belül nem érkezne baba, akkor a kamatmentességet elveszti a család, ráadásul az addig kapott kamattámogatásra is büntetést kellene fizetni.

A jogszabályváltozás értelmében azonban a kamatmentességet vissza lehet kapni abban az esetben, ha az első baba végül az 5. évet követően születne meg. Sőt ezen gyermekre lehetne kérni a törlesztési kötelezettség 3 éves felfüggesztését is.

Ez nem azt jelenti, hogy az 5. év végén egy összegben megfizetett büntetést is visszakapja a család, de legalább a kamatmentesség visszaáll és ezáltal a törlesztőrészlet is lecsökkenne.

Azt tudni kell, hogy jelenleg is érvényben van egy könnyítés az első gyermek születési határidejére vonatkozóan. Egységesen kitolták ezt a határidő 2026. július elsejéig azoknál a házaspároknál, akiknél a szerződésben foglalt 5 éves határidő 2026. június végéig lejárna.

Azok is jól járnak, akik elváltak, de 5 évet követően újra megházasodnának

A kamatmentességet akkor is elveszíti a család, amennyiben a pár elválna. (Ha addig nem született gyermek, akkor a válásig kapott kamattámogatásra büntetést is kell fizetni.) Ugyanakkor itt jelenleg is volt egy kiskapu: ha a futamidő első 5 évében újra megházasodik a pár egyik tagja és az új pár megfelel a jogszabályi feltételeknek, akkor a kamatmentesség újraindul.

A változás értelmében ez a kiskapu kiszélesedik: akkor is újra elnyerhető a kamatmentesség, ha a futamidő első 5 évét követően házasodik újra a korábbi pár egyik tagja és az új kapcsolatból gyermek születne. Ezen gyermekre a 3 éves törlesztési moratóriumot is kérheti az új házaspár.

Meghosszabbítják a gyermek "lejelentésének" határidejét

Törlesztési szüneteltetés esetén, illetve a tartozáselengedésnél a jogszabály alapján az új gyermeket 180 napon belül le kell jelenteni, azaz jelezni kell azt, hogy az házaspár elérte az új támogatási szintet.

A jogszabályváltozás alapján ezt a 180 napos határidőt 1 évre kitolják, vagyis a születést követően több ideje lesz a családoknak a Babaváróval kapcsolatos ügyintézésre.

Módosítják a méltányossági kérelem szabályait

Ha megszeg valamilyen feltételt a család, akkor megszűnhet a kamattámogatás. Ugyanakkor az érintett családok méltányossági alapon felmentést kérhetnek a büntetés megfizetése alól.

A jogszabályváltozás alapján egyértelművé válik, hogy a büntetés, kamattámogatás visszafizetése mellett méltányossági alapon a kamatemelkedés alól is felmentés kérhető. Vagyis akár a kamatmentesség is megmaradhat bizonyos esetekben.

A módosítás arra is kitér, hogy a házaspárnak együtt kell benyújtani a méltányossági kérelmet. Ez alól természetesen az az eset kivételt képez, amikor kedvezmények a pár válása miatt szűnnének meg.

Mégsem emelkedik a Babaváróhoz kapcsolódó büntetés mértéke

Az eredeti tervezet alapján a feltételek megsértésekor megfizetendő büntetés bizonyos esetekben megemelkedett volna, de a végleges jogszabályból ez a kitétel végül nem került be.

A családnak büntetést is kellhet fizetnie abban az esetben, ha a kamattámogatást elveszítené. (Ez a kamatemelkedés mellett egy külön egy összegű teher lenne.)

A büntetés mértékét kétféleképpen határozzák meg:

Az kamattámogatás elvesztésének időpontjáig kapott kamattámogatás összegét meghatározzák. A jegybanki alapkamat 3 százalponttal növelt értékének megfelelő büntetőkamattal kiszámolják az eredeti kölcsönösszegre vetítve a büntetés mértékét.

A fenti két módon meghatározott összeg közül a magasabbat kell megfizetnie a családnak.

A jogszabályváltozás a kihirdetést követő napon, azaz ma lép hatályba, ugyanakkor a fent említett könnyítések a már korábban igényelt hiteleknél is érvényesek lesznek.

Azt ki kell hangsúlyozni, hogy az életkori korlátokat nem érintette a mostani jogszabályváltozás, vagyis azok a házaspárok, ahol a hölgy 30-41 év közötti továbbra is csak idén lehetnek jogosultak a Babaváróra. Ráadásul ezen párok is csak akkor kaphatják meg a hitelt, ha már úton a baba. Ezen érintett pároknak azonban sietnie kell, hiszen az év vége közeleg.