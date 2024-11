Megszólalt Orbán Viktor a jövő évi minimálbéremelésről: óvatos, 3 éves tervet jelölt ki

Az ipari termeléssel nincsen semmi baj Magyarországon, kereskedelmi problémák vannak, ezért van szükség a gazdasági semlegesség politikájára - jelentette ki a miniszterelnök vasárnap a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Viktor a friss gazdasági adatokat értékelve elmondta, a világ legmodernebb autógyárai dolgoznak Magyarországon, a repülőgépiparhoz is gyárt az ország alkatrészeket, a hadiiparnak óriási kapacitásai jöttek létre, az elektronikában és informatikában pedig mindig is erős volt Magyarország.

Hozzátette, hogy "nem azért gyárt Magyarország kevesebbet, mert nincs jó gyára, munkása, technológiai színvonala, hanem azért, mert kicsi rá a kereslet".

De ez változni fog, és ezekre a termékekre, különösen az elektromos autókra, akkumulátorokra óriási szükség lesz a világgazdaságban

- húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor beszélt a béremelési tervekről is, és itt sokkal óvatosabb volt, mint korábban. Szerinte most 3 éves béremelési tervre van szükség, és azt szeretne, ha legalább ennyi évre állapodnának meg a munkaadók és a munkavállalók képviselői. Szerinte a kormánynak továbbra sem szabad megszabnia, mekkora bérek lehetnek magyarországon, mert az gazdasági visszaesséshez vezetne, cégek szüntetnék be a működésüket.

címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA