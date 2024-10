Fajsúlyos ítéletet mondtak a magyar gazdaságról: rengeteg a bizonytalanság, erre számíthatunk 2025-ben

Megerősítette Magyarország BBB mínusz/A-3 szintű besorolását az S&P Global Ratings hitelminősítő. A magyar szuverén osztályzatot a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Moody's Ratings is a befektetési kategóriában, de az S&P osztályzatánál eggyel jobb, "BBB/Baa2" fokozaton tartja nyilván. Az S&P Global Ratings közölte: az idei évre 1,6 százalékos, jövőre azonban már 3 százalék körüli ütemre gyorsuló reálnövekedést vár a magyar gazdaságban.

Megerősítette a devizában és a helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását az S&P Global Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett osztályzati megerősítéssel együtt érvényben hagyta a minősítés stabil kilátását is.

A magyar szuverén osztályzatot a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Moody's Ratings is a befektetési kategóriában, de az S&P osztályzatánál eggyel jobb, "BBB/Baa2" fokozaton tartja nyilván. A Fitch magyar osztályzatának kilátása negatív, az S&P és a Moody's azonban egyaránt stabil kilátással tartja nyilván Magyarországot.

Az S&P Global Ratings a pénteki osztályzati megerősítéshez fűzött indoklásában kiemeli: a besorolás stabil kilátása tükrözi azt a várakozását, hogy a magyar gazdaság kilábalása, a folytatódó dezinfláció és a hitelköltségek stabilizálódása középtávon segíti a kormány költségvetési konszolidációs erőfeszítéseit, lehetővé téve a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósság-ráta stabilizálódását is.

Az S&P előrejelzése szerint a GDP-arányos magyar államháztartási hiány 2025-től csökkenésnek indul, és a 2027-ig terjedő időszakban évente átlagosan 3,7 százalék lesz.

A cég ehhez a prognózisához a reálgazdasági kilátások erősödését és az idei évre előirányzott aktív - a hazai össztermék hozzávetőleg 1,3 százalékának megfelelő - konszolidációs intézkedéseket vette számításba.

A hitelminősítő ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a hazai össztermék arányában mért magyar államadósság-ráta a legmagasabbak között van térségi összehasonlításban. A cég közölte: előrejelzése szerint a GDP-arányos államadósság az idén 74,6 százalék lesz, és a 2025-2027 közötti időszakban a kamatkiadások a költségvetési bevételek átlagosan 9 százalékának felelnek majd meg.

"Azért akkora baj nincsen Magyarországon: fundamentálisan nincs gond se a forinttal, se a magyar gazdasággal. Például azért, mert recessziós évek vannak, nincs lakossági fogyasztás, csökken az import, ezért pozitív a folyó fizetési mérlegünk, tehát több terméket adunk el külföldre, mint amennyit mi vásárolunk onnan. Ez a forint szempontjából és a fenntarthatóságra nézve is pozitív folyamat" - fogalmazott. Az elemzők is azzal számoltak korábban, hogy a hitelminősítők nem fogják javítani a magyar besorolást. Viszontszerinte lefelé sem módosítanak majd a nagy elemzőcégek."Azért akkora baj nincsen Magyarországon: fundamentálisan nincs gond se a forinttal, se a magyar gazdasággal. Például azért, mert recessziós évek vannak, nincs lakossági fogyasztás, csökken az import, ezért pozitív a folyó fizetési mérlegünk, tehát több terméket adunk el külföldre, mint amennyit mi vásárolunk onnan. Ez a forint szempontjából és a fenntarthatóságra nézve is pozitív folyamat" - fogalmazott.

Az S&P alapeseti várakozása ugyanakkor az, hogy az infláció továbbra is lefelé tartó pályán marad, a folyómérleg-egyenleg pedig mérsékelt többleteket mutat majd. Mindez lehetővé teszi, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) óvatos lépésekkel normalizálja monetáris politikáját - áll a hitelminősítő elemzésében.

Az S&P Global Ratings közölte: az idei évre 1,6 százalékos, jövőre azonban már 3 százalék körüli ütemre gyorsuló reálnövekedést vár a magyar gazdaságban, tekintettel arra, hogy várhatóan a beruházások bővülési üteme és a külső kereslet is élénkül, mindemellett a hazai magánszektor is "kitartóan fogyaszt".

Jövőre az erősödő fogyasztói bizalom, valamint a magyar háztartások eddig visszatartott, magas szintű megtakarításai is hajtóerőt adnak a növekedési lendületnek, és ehhez hozzájárul a monetáris enyhítési ciklus is. A kormány konszolidációs erőfeszítéseiből eredő költségvetési visszahúzó erő mindezt csak részben ellentételezi - fogalmaz elemzésében az S&P. A cég szerint ugyanakkor a növekedési kilátást valamelyest bizonytalanná teszi, hogy a nyitott, a kereskedelmi folyamatoktól intenzíven függő magyar gazdaság fogékony a külső fejleményekre, köztük a kulcsfontosságú kereskedelmi partnernek számító német gazdaság növekedési teljesítményére, valamint a geopolitikai feszültségek bármilyen esetleges átgyűrűző importköltség-hatásaira.

Emellett Magyarország és az EU kapcsolatrendszerében mutatkozó feszültségek az uniós finanszírozások késedelméhez vezethetnek, egyes finanszírozások el is maradhatnak - vélekedik a hitelminősítő. Az S&P hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az EU a 2021-2027-es időszakra 12,2 milliárd euró - a magyar hazai össztermék hozzávetőleg 6 százalékának megfelelő - folyósítást szabadított fel, ráadásul a közvetlen külföldi tőkebefektetések is várhatóan élénkülnek az elektromos járműveket gyártó szektorban zajló jelentős beruházások révén.

Varga Mihály: idén és jövőre már visszaáll a tartós növekedés

Jutott egy jó hír a hétvégére is: az elmúlt négy napban, két hitelminősítő is mérte a magyar gazdaságot: előbb egy japán hitelminősítő, most pedig a Standard & Poor's állapította meg, hogy Magyarország befektetésre minősített kategóriában van - mondta Varga Mihály Facebook posztjában.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: Standard & Poor's jelentésében azt is megerősíti, hogy jövőre a fellendülő fogyasztásnak, valamint az erősödő befektetéseknek köszönhetően a magyar gazdaság egy erősebb növekedési pályára kerül. Idénre 1,6 százalékos, jövőre 3 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak. Hozzáteszik, hogy a magyar bankrendszer működése stabil, és a költségvetési hiány csökkentése is azt szolgálja, hogy több tér legyen, - fiskális tere, pénzügyi tere legyen - a gazdaság növekedésének - húzta alá.

Az elmúlt időszakban az orosz-ukrán háború kitörése óta közel húsz esetben készült hitelminősítői jelentés Magyarországról, mindegyik megállapította, hogy a magyar gazdaság válságálló, a növekedés feltételei adottak, és befektetésre ajánlott kategóriában van. "Fontos eredmény tehát, hogy a hitelminősítők döntései, mérései után a magyar gazdaság idén és jövőre már visszaáll arra a tartós növekedési ahol a Covidot megelőzően volt " - szögezi le a tárcavezető.