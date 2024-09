Zöld az út a komoly kamatcsökkentés előtt? Nagy húzásra készülhet az MNB, ezt minden magyar megérzi

A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben ismét kamatot csökkenthet, a megkérdezett elemzők mindegyike 25 bázispontos kamatcsökkentést vár. Sőt, sokak szerint még egy ilyen csökkentés is kilátásban van, mert az amerikai jegybank is megkezdte a kamatcsökkentést.

Holnap az MNB 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, így 6,5% lesz a jegybanki alapkamat - mondták a Portfolio által megkérdezett elemzők. A legtöbben abban is egyetértenek, hogy az év végén 6,25% lehet az irányadó ráta, még további egy kamatcsökkentésre lesz lehetősége az MNB-nek.

Bár az augusztusi infláció a várnál kjóval kedvezőbben alakult, de a kép vegyes - mondta Nyeste Orsolya, az Erste közgazdásza. Ugyanis bár a headline index a vártnál jobban alakult, a maginfláció továbbra is magas. Az infláció alakulása miatt feltehetően továbbra is az óvatosságot hangsúlyozza a jegybank a kommunikációjában. Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzői szerint az infláció csökkenése tartós maradhat: év végéig várhatóan növekedést látunk majd szeptembert követően, de decembertől követően jövőre némi dezinfláció prognosztizálható.

A lap emlkéeztet: a legutóbbi ülés során még bizonytalanabbak voltak a dollár- és eurókamatok kilátásai, ám azóta a két nagy jegybank is kamatdöntő ülést tartott. Az Európai Központi Bank a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, az amerikai Federal Reserve (Fed) pedig egy 50 bázispontos kamatcsökkentéssel nyitott. Utóbbi nem volt biztosra vehető, a 25 bázispontos vágásra is nagy esély volt. Az MNB többször jelezte, hogy a külső folyamatok szempontjából kulcsfontosságúnak tartja a nagy jegybankok, kiemelten a Fed kamatlépéseit – emlékeztetett Trippon Mariann, a CIB Bank vezető makrogazdasági elemzője, aki szerint a Monetáris Tanács ülésére ezen a téren is eloszlott a bizonytalanság. Az amerikai jegybanktól év végéig még további 50 bázispontnyi kamatcsökkentés várható. “A Fed lépése egyrészt a globális piacokon javította a kockázati étvágyat, másrészt pedig megnövelte az MNB mozgásterét is, hiszen így anélkül indíthatja újra lazítási ciklusát, hogy a fejlett kamatokhoz viszonyított különbözet szűkülne” – közölte.