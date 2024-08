Ennek a fele sem tréfa: az egész világot maga alá temethetik a rossz amerikai adatok

Az elmúlt napokban a globális részvénypiacok zuhanórepülésbe kezdtek, és az Egyesült Államok, Ázsia és bizonyos mértékig Európa kereskedési képernyőit villogó piros számok árasztották el. A hirtelen fordulatot az USA gazdasági lassulásától való félelem erősödése váltotta ki - írja a BBC.

A szakértők szerint a félelem fő oka az, hogy a pénteken közzétett júliusi amerikai foglalkoztatási adatok a vártnál sokkal rosszabbak voltak. Az amerikai munkáltatók júliusban mindössze 114 000 új munkahelyet teremtettek, ami jóval elmaradt a 175 000 új álláshelyre vonatkozó várakozásoktól. Emellett a munkanélküliségi ráta is 4,3%-ra emelkedett, ami közel hároméves csúcsot jelent.

Ez kiváltotta a "Sahm-szabály" néven ismert jelenséget. A Claudia Sahm amerikai közgazdászról elnevezett szabály szerint, ha a munkanélküliségi ráta három hónap alatt átlagosan fél százalékponttal magasabb, mint az elmúlt 12 hónap legalacsonyabb szintje, akkor az ország recesszió kezdetén áll.

Jelen esetben az USA munkanélküliségi rátája júliusban emelkedett, így a háromhavi átlag 4,1% volt, míg az elmúlt egy év legalacsonyabb szintje 3,5%.

Az aggodalmakat tovább növelte, hogy az amerikai jegybank (Fed) múlt héten megszavazta, hogy nem csökkenti a kamatlábakat. Jerome Powell Fed-elnök jelezte ugyanakkor, hogy szeptemberben napirenden lehet egy kamatcsökkentés.

A technológiai vállalatok részvényárfolyamai is nyomás alá kerültek. A chipgyártó óriás Intel bejelentette például, hogy 15 000 munkahelyet szüntet meg. Piaci pletykák szerint pedig riválisa, az Nvidia esetleg kénytelen lesz elhalasztani új mesterséges intelligencia chipjének megjelenését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezután vérfürdő következett be Nasdaqon - amely egy technológiai súlyú amerikai index -, ahol pénteken 10%-os zuhanást regisztráltak.

Ugyanakkor Claudia Sahm maga mondta hétfőn, hogy az ország nincsen recesszióban, de rajta kívül más közgazdászok - például Neil Shearing és Simon French - is úgy nyilatkoztak, hogy bár az adatok nem a legjobbak, annyira azért nem rossz a helyzet. Akárhogy is, a tegnapi drámai esést követően ma már korrigálni tudtak a piacok, ahogy erről korábban már a Pénzcentrum is beszámolt.