Úsznak a tartozásban a magyar közintézmények: a rendőrség is óriási bajban

A költségvetési intézmények jelentős adósságokat halmoztak fel a kifizetetlen számlák miatt, ami komoly problémát okoz a cégeknek és beszállítóknak - írja a Népszava.

Noha júniusban a kórházak újabb adósságrendezésen estek át, az összes lejárt és kifizetetlen adósság még mindig 79,9 milliárd forintra rúg. Ez az összeg ugyan elmarad a márciusi történelmi csúcstól (134 milliárd forint), de még így is jóval meghaladja az elmúlt évtizedek átlagát. Korábban már írtunk a témáról, a legreálisabbnak az tűnik, hogy év végére ez csak növekedni fog, és visszaáll a 130 milliárdos adósság.

A forráshiány nem csak az állami egészségügyi intézményeket érinti, hanem a rendőrséget és a büntetés-végrehajtást is. Jelenleg a legnagyobb adósok között a rendőri szervek találhatók, különösen a Készenléti Rendőrség, amely 23,3 milliárd forintnyi kifizetetlen adóssággal rendelkezik.

A büntetés-végrehajtási intézmények is jelentős, 4,2 milliárd forintos adósságot görgetnek maguk előtt. Az adósságállomány 96 százaléka a belügyminisztérium költségvetési intézményeinél keletkezett, mivel az egészségügy is a BM felügyelete alá tartozik. A rendőr-főkapitányságok pénzhiánya miatt már az igazságügyi szakértők kifizetése is problémát jelent, emiatt több szakértő pert indított a rendőrség ellen.