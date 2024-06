Tönk szélén a magyar egészségügy: hiába a százmilliárdos adósságrendezés, még mindig rengeteg pénzzel tartoznak a kórházak

Továbbra is több mint 41 milliárd forinttal tartoznak beszállítóiknaka magyar kórházak, holott két részletben 105 milliárd forintban rendezte a kormány az adósságokat. A tartozás becslések szerint napi 12-13 milliárd forinttal nő.

Bár a kormány két részletben, mintegy 105 milliárd forintban rendezte a kórházak adósságait, az intézmények továbbra is több mint 41 milliárd forinttal tartoznak beszállítóiknak. A Népszava szerint ráadásul a tartozás havonta 12-13 milliárd forinttal nő, így a teljes összeg év végére elérheti a 130 milliárd forintot is. A Magyar Kórházszövetség elnöke szerint a fizetési nehézségek ellehetetlenítik a betegállást, van olyan gyógyszerbeszállító, ami már nem is szolgáltat utólagos fizetéssel.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint az adósságrendezés során az eszközszállítók jártak a legrosszabbul. Az orvostechnikai beszállítók csupán 62 százaléka kapta meg a december 31-ei követelésének legalább 80 százalékát. Ráadásul van olyan cég, ami egyetlen forintot sem kapott.