A brutális összeomlás után ez történt ma az OTP és a MOL részvények árfolyamával

Pénteken, 2024. május 24-én az elmúlt hónapok eredményeire rácáfolva, nagyot esett az OTP és a MOL árfolyama. Aggodalomra azonban nincs okuk a kisbefektetőknek, ma ismét emelkedésnek indult mindkét papír, egyébként pedig a zuhanás csupán egy technikai jelenség következménye volt.

Mint ahogy arról péntek délután tőzsdezáráskor beszámoltunk, jelentőset esett az OTP és a MOL árfolyama 2024 május 24-én. A két magyar árfolyam brutálisat esett a csütörtöki záróértékhez képest, ami meglepő az elmúlt hónapok felfelé ívelő árfolyam-trendjének fényében.

Az OTP árfolyama a csütörtöki 18010 forintos záróértékhez képest pénteken 17670 forinton zárt; míg a MOL részvények árfolyama az előző napi 3044 forintról május 24-én 2800-ra zuhant.

Kétségbeesni azonban nincs ok, ez egy technikai jelenség, ami annak tudható be, hogy pénteken volt az osztalékvágás az OTP-nél és a MOL-nál is. És ugyan az OTP árfolyama 1,9 százalékos mínuszban zárt pénteken, míg a MOL árfolyama 8 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához viszonyítva, ugyanakkor, ha korrigálnánk az osztalék mértékével az OTP és a MOL árfolyamát, akkor előbbi 1,1 százalékos pluszban, utóbbi pedig "mindössze" 0,9 százalékos mínuszban zárta volna a napot a BÉT-en.

Ennek fényében megnéztük, hogy a mai napon, azaz május 27-én, hétfőn hogyan teljesítettek a papírok: mint azt a Pénzcentrum Árfolyam oldalán is láthatjuk, az OTP 17 950 forinton zárt, ami 1,58 százalékos emelkedést jelent, a MOL pedig 2 850 forinton, ami 1,79 százalékkal több, mint a pénteki záráskor.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egyébként a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 957,54 pontos, 1,39 százalékos emelkedéssel, 69 803,67 ponton zárt hétfőn.