Atyaég! 2300 fővel kevesebben dolgoznak postásként Magyarországon, mint 2022-ben

2023-ban 246 milliárd forintos árbevételt ért el a Magyar Posta, mindezt úgy, hogy 2022-höz képest 2300 fővel kevesebben dolgoznak az állami társaságnál - ezt mondta egy pénteki sajtótájékoztatón Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio jelentése szerint.

A miniszter elmondta, hogy több mint 20 ezren dolgoznak a postánál, az egész országban fontos szerepet tölt be a szervezet, vidéken, a falvakban is jelen vannak - kezdte sajtótájékoztatóját Nagy Márton. Közfeladatot ellátó intézmény, kapcsolatot tart az állampolgárokkal, levelek kiküldésén és csomagok kézbesítésén keresztül - tette hozzá. Kritikus infrastruktúráról van szó, a megfelelő áruk áramoltatása alapvető fontosságú - hívta fel a figyelmet Nagy Márton.

A társaság 246 milliárd forintos árbevételt ért el, és 445 millió darab levelet kézbesített tavaly. A Posta emellett 29 millió csomagot kezelt, 138,6 millió csekkbefizetést tett lehetővé 1800 milliárd forint értékben. 1,8 millió darab állampapír tranzakció történt, elindult a posta partner program is. Üzembe helyzték az 550. csomagautomatájukat is, valamint megteremtette az alapjait, hogy külföldön is terjeszkedjen.

A posta volt, van és lesz

- mondta összefoglalva Nagy Márton.