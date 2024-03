Brutális áremelés érik a magyar boltokban: főleg az élelmiszereket fogja érinteni, ez sokaknak fog fájni

Egy friss tanulmány szerint az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárás miatt a következő évtizedben az élelmiszerárak évente 1,5-1,8 százalékponttal, míg az általános infláció 0,8-0,9 százalékponttal fog növekedni, ami jelentős hatással lesz a gazdaságra és az emberi jólétre - számolt be az AP News.

Egy friss kutatás szerint az élelmiszerárak és az általános infláció várhatóan emelkedni fog a hőmérséklet növekedésével párhuzamosan, ami az éghajlatváltozás következménye. A Communications, Earth and the Environment folyóiratban közzétett tanulmány szerint, amely 121 országban végzett vizsgálatok alapján készült 1996 óta, az időjárási és éghajlati változások miatt az élelmiszerek ára évente 1,5-1,8 százalékponttal fog növekedni a következő évtizedben. Különösen nagy mértékű emelkedés várható a már most is melegebb régiókban, mint például a Közel-Kelet.

A tanulmány megállapítja továbbá, hogy ezek a változások az általános infláció 0,8-0,9 százalékpontos növekedését eredményezik majd 2035-ig kizárólag az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárási viszonyok miatt. Max Kotz, a tanulmány vezető szerzője és a Potsdami Éghajlatkutató Intézet munkatársa hangsúlyozza, hogy bár ezek a számok elsőre kicsinek tűnhetnek, jelentős hatást gyakorolnak olyan intézményekre, mint az amerikai Federal Reserve (Fed).

2060-ra pedig még drasztikusabb változásokra lehet számítani: előrejelzések szerint a globális élelmiszerárak akár 2,2-4,3 százalékponttal is emelkedhetnek évente. Ezáltal a teljes infláció 1,1-2,2 százalékpontos növekedését eredményezheti. Gernot Wagner, a Columbia Egyetem üzleti iskolájának közgazdása szerint ez a "klímainfláció" valós fenyegetést jelent.

A kutatók több mint 20 000 adatpont elemzése során kimutatták az ok-okozati összefüggést a szélsőséges időjárás - különösen a hőség - és az áremelkedés között. A tanulmány kiemeli azt is, hogy miközben gyakran csak az energiaárak emelkedése kerül előtérbe az infláción belül az éghajlatváltozással kapcsolatos beszélgetéseken, fontos figyelembe venni azt is, hogy hogyan befolyásolja ez mezőgazdasági termelékenység csökkenésén keresztül közvetlenül is az élelmiszer-inflációt és így általánosságban véve a teljes inflációt.

Az elemzés rámutat arra, hogy bár Európa és Észak-Amerika talán kevésbé lesznek érintettek ezen változások által, a globális déli országok súlyosabban szenvedhetnek ennek következményeitől. A kutatás rávilágít arra, hogy milyen fontos figyelemmel kísérni és kezelni az éghajlatváltozással kapcsolatos gazdasági hatásokat.