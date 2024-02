Tovább tüntetnek a gazdák Európában: több száz traktorral vonultak fel

MTI Link a vágólapra másolva

Szombaton is folytatódott a gazdák tüntetése Németországban, Svájcban és Olaszországban. Német gazdák több száz traktorral vonultak a frankfurti repülőtérhez, amelynek bejáratát egészen kora délutánig eltorlaszolták. A rendőrség közlése szerint nagyjából 400 jármű vett részt a demonstrációban, míg a hesseni gazdaszövetség arról számolt be, hogy a tüntető traktorosok száma elérte az ezret is. A megmozdulással az ellen tiltakoztak, hogy a hatóságok eltörölték a mezőgazdasági járművekhez használt dízelolajra vonatkozó adójóváírást.

A Rómától északra fekvő Orte településen mintegy 150 traktorral demonstráltak jobb munkakörülményeket és magasabb bevételt követelve, és jelezték, hogy hamarosan az olasz fővárosba vonulnak. Az olasz gazdák napok óta követelik, hogy tárgyalhassanak a kormány képviselőivel, de mindeddig nem kaptak választ. Svájcban első alkalommal mozdultak meg az elégedetlen gazdák, akik nagyjából 30 traktorral tüntettek Genf utcáin. A megmozdulást szervező szakszervezet vezetője elmondta: sokan azt gondolják, hogy ott eltérő a gazdák helyzete más európai országokhoz képest, és hogy Svájcnak nem kell viselnie az uniós politika következményeit, de valójában ugyanazok a nehézségek.

