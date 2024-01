Kiderült, mitől rettegnek 2024-ben a magyarok főnökök: tényleg ekkora a baj?

A 92 ország több mint 3000 cégvezetőjének részvételével készült Kockázati Barométere kimutatta: a legtöbb cég az internetes csalásoktól, incidensektől, az ellátási láncok átalakulásából fakadó, az üzletmenetet is veszélyeztető nehézségektől és a természeti katasztrófáktól tart. A magyar vezetők félelmei eltérnek a nemzetközi átlagtól, hazánkban a természeti katasztrófákat, vis maior eseményeket tartják a legnagyobb kockázati tényezőnek, amelyeket az Európai Uniós szabályozási és támogatási környezet változásai és hatásai, valamint a negatív makrogazdasági folyamatok követnek.

Az idei Kockázati Barométer több mint 2700 cégvezető visszajelzése alapján rangsorolta a fő üzleti kockázatokat, amelyekkel a vállalatok 2024-ben várhatóan szembesülnek majd világszerte és azon belül Magyarországon. Az Allianz szakértői arra jutottak, hogy a három vezető kockázati tényező a digitalizációval, az éghajlatváltozással és a bizonytalan geopolitikai környezettel van összefüggésben. A kibernetikai kockázatoknak és az üzleti tevékenység fennakadásának egymással szorosan összefüggő veszélye tavalyhoz hasonlóan a legaggasztóbb üzleti veszélyforrások közé került. Ez gyakorlatilag minden szektorban dobogós helyen szerepelt.

Az ellátási láncban jelentkező zavarok miatt a cégvezetők legjobban az üzletmenet megakadásától tartanak, amely érthető, ha csak az idei év eleji, Vörös-tengeri konfliktusra és annak világkereskedelemre gyakorolt, már most érezhető hatására gondolunk. Ez lett a vezető kockázati tényező a gyártási, vegyipari, élelmiszeripari és kiskereskedelmi szektorokban.

Idén a rangsorban feljebb (a hatodik helyről a harmadikra) sorolták a természeti katasztrófákat, emellett a tűz és robbanás által okozott károk kockázati helyezése is a kilencedikről a hatodikra ugrott. A mezőgazdaságban például érthető módon az első három helyen a klímaváltozás, természeti katasztrófák és a környezeti kockázatok (például szennyezettség, vízhiány) állnak. Ugyanakkor azok a kockázatok, amelyek az elmúlt években még előtérben voltak, mint például az energiaválság és a Covid-19-hez kapcsolódó problémák, hátrébb kerültek, hiába aktuálisak továbbra is a világ számos országában.

A magyar cégvezetők listáján a globális trendekkel szemben hátrébb sorolódott a kibertámadások kockázata, egészen a 9. helyre (a tavalyi negyedikről), a klímaváltozással együtt - mindkét jelenséget 12 százalék jelölte meg fontos kockázati tényezőként.

Hazánkban az elsődleges veszélyforrásnak a természeti katasztrófákat adta meg a vállalati válaszadók 36 százaléka, ezzel a tavalyi hatodik helyről került előre a rangsorban.

Ezután következnek 30-30 százalékos említési aránnyal a jogszabályi és szabályozási változások (pl. vámok, gazdasági szankciók, protekcionizmus), valamint a makrogazdasági folyamatok alakulásai (pl. infláció, defláció, monetáris politika, megszorító programok). Új kockázati források a listában a tűz és robbanás okozta károk (24%), a fizetésképtelenség (21%) és az olyan piaci folyamatok, mint például az erősödő verseny, új cégek megjelenése, vagy a fúziók és felvásárlások (14%). A legnagyobb zuhanó az energiakrízis, amely tavaly még a vállalatok felét aggasztotta, idén már csak 13 százalékát, így a tavalyi első helyről a nyolcadikra zuhant vissza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Növekvő online fenyegetettség

A kiberfenyegetések már harmadik éve a legfontosabb kockázati tényezőnek számítanak világszerte. A felmérés során válaszoló vállalatvezetők az adatbiztonság megsértését tartják a legaggasztóbbnak (59%), amelyet a kritikus infrastruktúrát és a fizikai eszközöket ért támadások követnek (53%). Szintén 53 százalékkal a második helyen állnak a zsarolóvírus-támadások, melyek közelmúltbeli erősödése példátlan, 2023-ban az ehhez kapcsolódó biztosítási kárigények 53 százalékkal növekedtek 2022-hez képest.

A kiberbűnözők folyamatosan újabb technológiai lehetőségek után kutatnak, a rendkívül népszerű generatív mesterséges intelligenciát például a támadások automatizálására és felgyorsítására használják, valamint egyre hatékonyabbá fejlesztik a zsaroló és adathalász támadásokat. Tovább növelik a céges biztonsági kockázatokat a gyenge kiépítettségű kibervédelmi rendszerek – főként a mobileszközökön –, a kiberbiztonsági szakemberek hiánya, valamint a kisebb vállalkozások rászorultsága a kiszervezésre, melyek 2024-ben még inkább égető problémák lesznek.

A világgazdasági növekedés lassulásával teret nyertek a kiberbűnözők, akik igyekeznek kihasználni a gazdasági szereplők sérülékenységét, így globálisan rohamosan növekszik az online csalások, zsarolások száma. Egy hackerek által intézett támadás a cégek teljes IT rendszerét blokkolhatja, ami súlyos károkat okozhat üzletileg, napokra visszaeshet az ügymenet. Továbbá gátolhatják a számlázási belső irányítási rendszereket és az ügyfelekkel való kapcsolattartást is, visszaélhetnek a szervezet nevével, hamis számlaszámmal jelenhetnek meg, vagy akár a pénzügyi forrásaiktól is elvághatják a gazdaság résztvevőit.A cégeknek azt tanácsoljuk, készüljenek fel a legrosszabbra és legyen előre kidolgozott forgatókönyvük egy kibertámadás esetére, mert ez jelentősen javíthatja az esélyeiket éles helyzetben és akár komoly károktól mentheti meg a szervezetet.”

– elemezte a Barométer eredményeit Bujdosó Tünde, az Allianz Trade kockázatkezelési igazgatója.