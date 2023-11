Bemondta Gulyás Gergely: ismét hozzányúl a napelemekhez a kormány, ez nagyon durva változás lesz

A mai napon, november 30-án 12:30-tól tartott Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő Kormányinfót „Mit, miért tesz a kormány?” címmel. A kormány újabb napelemes pályázatokról döntött, de a kamatstopokat is meghosszabbították.

"Magyarország jövője a zöld energia" - mondta el a november 30-i kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter bejelentette, új betermelési programot indítanak magyar vállalkozások számára. Erre 2024. február 5-ig lehet pályázni majd. A cégeknek a vállalásukat 2026. április 30-ig kell majd teljesíteniük, ezért pedig rendszerhasználati-, és visszatáplálási-díj kedvezményeket kapnak majd egészen 2026-ig.

Gulyás Gergely beszélt a kamatstoppokról is. A hitel és jegybanki kamatok korábbi drasztikus emelkedése miatt fenn fogják tartani a sotopot. Április1-ig a kamatstop meghosszabbítása a kis- és közép vállalkozások számára, míg a lakosságok esetében július 1-ig. Gulyás Gergely elmondta azt is, a Diákhitelek kamattámogatását is meghosszabbítják 2024. július 1-ig.

A miniszter beszélt arról is, hogy Brüsszellel két fontos ügyben is vitája van a magyar kormánynak. Az egyik az EU-s költségvetés módosítása, a másik Ukrajna EU-s csatlakozása. Gulyás Gergely elmondta, jelenlegi formájában egyik ügyben sem tud a közös döntéshez hozzájárulni a magyar kormány.

Minimálbérre vonatkozóan elhangzott kérdés alapján hogy van olyan juttatás, amely februártól érkezik. Bár a minimálbér decembertől emelkedik, nem minden, ehhez kötött juttatás emelkedik, van ami csak január 1-től. fejtette ki a miniszter. Ezért vannak olyan kifizetések, amelyek február elsején jelennek meg.

Törökország még idén lehet, hogy ratifikálja a svéd-NATO csatlakozást. Arra a kérdésre, hogy Magyarország is meglépi-e idén vagy utolsók leszünk-e. Gulyás Gergely erre azt nyilatkozta, hogy ez az országgyűlés döntésköre.

Kórházak által felhalmozott adósságokkal kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy a kormány fogja kifizetni. A tankerületek adósságával kapcsolatban elmondta, hogy először fel kell mérni a kialakult helyzet okát és az alapján döntenek.

Árfigyelő rendszerek kibővítését a karácsonyi időszakra tervezik, de még egyeztetés alatt áll a boltokkal. Olyan termékekkel bővítenék a listát, melyek jellemzően az ünnepi időszakban kelendőek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az üzemanyagok jövedéki adójának védelmében még nem született döntés, amely 2024-től emelkedhet. Ez egyelőre a rezsivédelmi alap forrásain múlik.

Még mindig rengetegen vannak kórházi várólistán (közel 11 ezer ember). A Belügyminisztérium ki fog dolgozni egy tervet, hogy az olyan kórházi beavatkozásoknál, amelyeknél az elfogadhatónál hosszabb a várokozási idő ott megoldás szülessen.

Úgy tűnik egyelőre nem kell tartanunk új járványhelyzettől. A tisztiorvosi szolgálat minden, járványveszéllyel kapcsolatos hírt komolyan vesz és egyelőre nem kell egy újabb koronavírus-járvánnyal számolni.

(Címlapkép: MTI/MTVA)