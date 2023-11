Akkor ez eldőlt: februártól emelkedik a minimálbérhez kötött juttatások összege

A Magyar Államkincstár közzétette tájékoztatóját a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a minimálbér, illetve a garantált bérminimum változásával összefüggésben.

Ahogyan arról a Pénzcentrum is beszámolt, változik a Magyarországon elérhető legkisebb bérek összege, így az erről szóló rendelet kimondja, hogy

a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén idén december 1-től havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1534 forint.

a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 326 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint, napibér alkalmazása esetén 14 990 forint, órabér alkalmazása esetén 1874 forint.

A rendelet továbbá azt is kimondja, hogy a rendelkezéseit első alkalommal a minimálbér vagy a garantált bérminimum összege alapján meghatározott, 2024. január hónapjára járó juttatások, támogatások (ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást), ellátások megállapításánál, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság 2024. évi szüneteltetése tekintetében kell alkalmazni.

Ami azt jelenti, hogy az idén decemberi juttatások és támagatások alapját még az idén november 30-án hatályos minimálbér és a garantált bérminimum képezi. Tehát azokat a minimálbér korábbi, 232 000 forintos, valamint a garantált bérminimum 296 400 forintos összegéből kell majd számolni.

Nem úgy a 2024. január hónapjára járó, 2024. februárban kifizetésre kerülő pénzbeli egészségbiztosítási ellátások vonatkozásában, amikre viszont már az emelt minimálbér és garantált bérminimum összege lesz érvényes. Mint ahogyan a gyed maximumra és örökbefogadóknak szóló örökbefogadói díj (öfd) maximumát is abból számolják majd.

Ezen felül változik majd a gyermekgondozási díj (GYED) maximális összege is, ami a minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet, tehát a januárra szóló februári kifizetéskor 373 520 forint. A minimálbértől függ a táppénz maximuma is, ami a jelenlegi szabályok alapján legfeljebb 17 787 forintra emelkedhet, valamint a gyermekek otthongondozási díja (GYOD) összege is változni fog, és havi 266 800 forintra emelkedik. Végül az álláskeresési járadék összege is más lesz, az érintettek legfeljebb napi 8 893 forintot kaphatnak majd a januárra szóló februári kifizetéskor.