Váratlan dolgot közöltek Matolcsyék: kiderült, hányadán is állnak a magyar bankok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemzetközi szinten lassú növekedésre, emiatt szigorúbb gazdaságpolitikára számít, a hitelezési dinamika visszaesését is ezzel magyarázták – derült ki az erről szóló jegybanki közleményből. A bizonytalan kilátások miatt pedig azt tanácsolják a bankoknak, hogy tartalékoljanak a kiugró nyereségükből és ragaszkodjanak a visszafogott osztalékpolitikához.

A magyar bankrendszer stabil és ellenálló, idei profitja kiugró mértékű lehet, de a következő évek során csökkenhet – mondta Dancsik Bálint főosztályvezető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi stabilitási jelentésének keddi online ismertetőjén. A jegybank értékelése alapján a Magyarországon működő bankok és a külföldi anyabankjaik egyaránt jól teljesítettek a stresszteszteken, a likviditási tartalékok bőségesek, összegük az előző hónapban meghaladta a 19 000 milliárd forintot. A hitelintézeteknek ugyanakkor már most készülniük kell a hitelezés lassulására, hiszen az infláció mérséklődésével a hitel- és betéti kamatok is visszaesnek.

Az MNB nemzetközi szinten lassú növekedésre, emiatt szigorúbb gazdaságpolitikára számít, a hitelezési dinamika visszaesését is ezzel magyarázták. A bankok helyzete az első félévhez képest Európa-szerte javulni látszik ugyan, a jövedelmezőségük is javul, de az átlag feletti profitokat egyre több országban elvonják tőlük. A nemzetközi folyamatokkal belföldön is visszaesett a hitelezés, de pozitív tartományban maradt, és az év végéig elmozdulhat a mélypontról.

A vállalati hitelállomány dinamikája az egész térségben és az eurózónában lassult, a gazdasági visszaesés miatt főképp a beruházási hitelek kereslete mérséklődött. A háztartási hitelezésen belül belföldön a személyi és szabad felhasználású jelzáloghitelek kihelyezése nőtt, a lakáshiteleké viszont csaknem 40 százalékkal visszaesett. Az ingatlanpiac visszaesése a kereskedelmi ingatlanok csökkenő forgalmán és alacsonyabb kihasználtságán is látszik.

A lakosság banki betétállománya szintén mérséklődött, de az utóbbi hónapokban a csökkenés megállt, közben pedig az állampapír-befektetések és más megtakarítások összege nőtt. A nem teljesítő hitelek aránya alacsony, jelentős emelkedés a jövőben sem várható. A kamatstopos hitelek csaknem 13 ezer céget érintenek mintegy 650 milliárd forint értékben, míg a lakossági hitelek száma eléri a 300 ezret, összegük az 1200 milliárd forintot. A kamatstop kivezetése okozhat "feszültségeket", de várhatóan nem jár a kockázatok jelentős növekedésével - állapították meg a jegybank szakértői.

Az MNB a bizonytalan kilátások miatt azt tanácsolja a bankoknak, hogy tartalékoljanak a kiugró nyereségükből és ragaszkodjanak a visszafogott osztalékpolitikához. Az óvatosságot azzal indokolták, hogy az idei jövedelmezőség hosszabb távon nem tartható fönn a kamatjövedelmek várható csökkenése miatt, emellett a tőkekövetelmények szigorodására is készülniük kell a hitelintézeteknek.