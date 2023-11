Újabb tiltásokkal nézhet szembe, akinek ilyen telke van: erősen leszabályozzák a beépítést

A magyar építészetről szóló törvényjavaslat vitájával folytatta hétfői munkáját a parlament. Az indítványt ismertető Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt: az emberek közhangulatát, életminőségét, életviszonyait érdemben befolyásolja, hogy milyen körülmények között élik hétköznapjaikat, legyen szó személyes vagy közinfrastruktúráról - írja a Portfolio Az épített környezet hatással van az emberek életminőségére, gondolkodásra - tette hozzá.

A politikus szerint a "minőség forradalmát" kellene végrehajtani a mennyiséggel szemben. Azt a kultúraváltást szeretné végrehajtani, hogy ha valaki építkezik, azt a minőség és ne a mennyiség jegyében tegye. Az indítvány - a magyar törvényhozás történetében először - zöldfelület-szabályozással próbálkozik. Átszabja a mezőgazdasági területek, külterületek beépítési szabályait, preferálja a barnamezőt - tette hozzá. Lázár János a megfontolásra ajánlott tíz elv közül kiemelte a polgári jóízlés és az építészeti minőség elvét.

A szükséges minimum elve arról szól, hogy az országban csak annyit építsenek be, ami a fejlődés érdekében mindenképpen szükséges - érvelt a miniszter, aki szerint Magyarország ma is túlépített. A jogalkotó célja az volt, hogy a települések szerepe erősödjön a törvényjavaslattal - szögezte le a politikus, aki egyúttal kiemelte a hatósági engedélyezés egyszerűsítését. Hangsúlyozta, hogy az építőanyaggyártásban, -fejlesztésben és -kereskedelemben egy patrióta, a magyar piacot védő és a magyar vállalkozásokat támogató politikát akarnak bevezetni.

A miniszter elmondta, hogy létrehoznak egy barnamezős katasztert, mert felmérik az ország összes barnamezős területét. A külterület és belterület találkozásától ötszáz méterre nem lehet majd beépítést létrehozni és alapvetően tilos lesz a zöldfelület kivonása és beépítése - emelte ki. Elmondta, hogy a jogalkotók a reklámeszközök elhelyezésével kapcsolatban is új szabályozást vezetnek be. Azt is javasolta, hogy illetékkedvezménnyel, adókedvezménnyel és támogatási rendszerrel preferálják, ha valaki egy műemléképületnek a tulajdonosa - írja a lap.