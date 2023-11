Érik a krumplidrágulás a boltokban: bajban a magyar burgonya, rossz hír ez a vásárlóknak

A tavalyi aszályos év nem kedvezett a magyar burgonyának, így a 2023-as év elejére már importkrumplival töltötték fel a boltok a készleteket egészen az első koranyári termésig. Az viszont, hogy hiány mutatkozik a magyar burgonyából, nem egyedül az időjárás függvénye, hiszen a hazai termőterület évek óta csökken, viszont a termékekkel szemben támasztott szigorú előírások, elvárások változatlanok. Kulich Éva az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács (OBTT) sajtóreferense a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a 2024-es évben, akárcsak idén, év elején ismét import burgonyára szorulhat az ország.

Rájár a rúd a magyar krumplira. A 2022-es évben az aszálykárok olyan súlyosan érintették az ágazatot, hogy a készlet hazai burgonyából decemberig tartott ki. Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke már akkor kiemelte, hogy ráadásul nemcsak az aszály okozta, hogy kevesebb volt a termés 2022-ben, hanem számos növényvédőszer használata már nem lehetséges a gazdák számára, melyekkel védekeztek a fertőzések ellen. Ez a helyzet 2023-ban sem változott.

A 2023-as év az előzetes betakarítási adatok ismeretében terméshozam tekintetében mindenképpen sikeresebbnek mondható, de év elejétől továbbra is importárura szorul az ország. A burgonya termőterülete tovább csökkent, a kereskedelmének pedig nem tesz jót a jelenleg érvényben lévő árszabályozás. A termelőknek az időjárás és az egyre szigorodó elvárások is kihívást jelentenek, így ha nem hoz fordulatot az ágazatban egy célzott támogatás, vagy más változás, tovább szűkülhet a krumpli vetésterülete.

A statisztikák alapján a termőterület csökkenése idén is folytatódott, ez a folyamat azonban nem most kezdődött. Több termelő állt át más növény, például hagyma-, vagy káposztafélék termesztésére. Az aszály, a kedvezőtlen időjárás csak az egyik ok volt, amiért tavaly, illetve idén gyengébb lett a termés. A másik fontos tényező a talaj kellő nedvesség hiánya okozta drótférgesség és a burgonya más betegségei, mint a fusarium fertőzés vagy a foltosodás, melyek ellen egyre kevesebb eszközük van védekezni a termelőknek. Ugyanakkor minél kevesebb vegyszert lehet alkalmazni a termesztés során, annál kevésbé tudnak megfelelni a minőségi elvárásoknak is az bolti értékesítésben

- magyarázta lapunk kérdésére Kulich Éva az OBTT sajtóreferense. A szakértő arra is kitért, hogy a csaknem kereken egy éve bevezetett árstop is nehéz helyzetbe hozta az egész szektort. Az árstop 2023 augusztusával történő átalakítása egyáltalán nem jelentett fellélegzést, hiszen a 2023. szeptember 1-től életbelépett módosítás alapján a kereskedelmi egységek beszerzési áron kötelesek értékesíteni a burgonyát. Így az árazást továbbra sem a szabad piac alakítja, ez pedig kiélezett helyzetet teremt. Jelen állás szerint a szabadpiaci árazás még januárig nem térhet vissza, és akár meg is hosszabbíthatják a rendeletet, mely nem kedvezne az addigra már szinte a betárolt készletek végével rendelkező hazai burgonya helyzetének.

Kulich Éva a Pénzcentrumnak azt mondta, hogy amikor az import burgonya váltja a hazait a boltok polcain, mindig történik valamekkora drágulás. Az import árát többek között az euróárfolyam és a szállítási költségek is befolyásolják, idén pedig az európai burgonyának sem volt jó éve. A szakértő elmondása alapján össszvolumenben kevesebb, méretben viszont nagyobb burgonyák termettek idén, mely nem kifejezetten van szinkronban a vásárlói, ezáltal a kiskereskedelmi igényekkel. Az import boltokba kerülése, vagyis a burgonya drágulása 2024-ben, akárcsak idén, év elején várható, de fontos leszögezni, hogy a kereskedelem és nem a termelők kompetenciája a polci árak kialakítása. Azt még nem lehet megmondani, mennyivel lesznek magasabbak az árak, ez attól is függhet, kivezetik-e kötelező akciózást.

Befellegzett a magyar burgonyának?

Ahogy az alábbi ábrán is látható, a burgonya betakarított termőterülete nem csak az utóbbi pár évben csökkent, ez nem újkeletű folyamat. Az utolsó hivatalos KSH adatok 2021-ig adatolják a termőterületet, de más forrásokból tudható, hogy a termőterület tovább zsugorodott.

Az, hogy a kisebb területen megtermett mennyiségből mennyi kerülhet a boltokba, nemcsak a hozam mennyiségén, de a minőségén is múlik. A minőség pedig az időjárás, illetve az alkalmazott növényvédők függvénye is. Az árat pedig a készletek nagysága, a vetőgumó és az előállítás egyéb költségei határozzák meg elsősorban. A hazai burgonyakészletek mostanra több egymást követő évben elfogytak már az év végére.

A burgonyatermelők, a Szövetség tagjai is elkötelezett gazdálkodók, nem fogják egyik évről a másikra feladni, más növény termesztésébe fogni, ez nem ilyen gyors folyamat. Viszont a jelenlegi kihívások mellett a burgonya termőterülete, hozama nem tud növekedni, amire pedig szükség lenne., és szakszerű tárolókapcitások szűkében is vagyunk. Célzott uniós, vagy hazai támogatásra és integrációra lenne szükség, hogy a termőterület ismét növekedni tudjon és megfordítható legyen a csökkenő tendencia

- árulta el lapunknak Kulich Éva.