Nagy pofonba szaladt bele Orbán Viktor legfőbb szövetségese: szinte biztos a kormányváltás Lengyelországban

Ugyan megnyerte a lengyelországi választásokat Jaroslaw Kaczynsk pártja, de ez kevés lehet a kormányalakításhoz. A végeredményhez közeli állapotok szerint a Donald Tusk vezette ellenzék koalíciós kormányt alakíthat Lengyelországban, kényelmes parlamenti többséggel.

99,87 százalékon áll a vasárnapi lengyelországi választás eredményeinek feldolgozottsága, így már nagyjából biztos eredményekről beszélhetünk. Mint arról a TVN24 lengyel hírcsatorna beszámolt, a Jaroslaw Kaczynsk által vezetett és eddig kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) ugyan megnyerte a választásokat, de a Donald Tusk által irányított ellenzéki összefogásnak van esélye a kormányalakításra.

A 99,87 százalékos feldolgozottság szerint a parlamentbe jutó pártok a következő eredményt érték el:

Jog és Igazságosság (PiS): 35,44 százalék, azaz 196 mandátum

Polgári Koalíció (KO): 30,65 százalék, azaz 158 mandátum

Harmadik Út: 14,41 százalék, azaz 61 mandátum

Baloldal: 8,59 százalék, azaz 30 mandátum

Konföderáció: 7,15 százalék, azaz 15 mandátum.

A 460 tagú lengyel képviselőházban 231 székre van szükség a többséghez, erre az egymással összefogó három ellenzéki pártnak, a Polgári Koalíciónak, a Harmadik útnak és a Baloldalnak van esélye, előzetes számítások szerint összesen 255 parlamenti székük lehet. A magyar kormányzattal is jó kapcsolatot ápoló PiS-nek még a Konföderációval közösen sem lenne meg a többsége. A szenátusban még ennél is nagyobb vereséget szenvedett a PiS, a 100 fős parlamenti felsőházba csak 34 képviselőjük jutott be, az ellenzéki pártok összesen 65 képviselőt küldhetnek - írja a Portfolio.

Az eredmények szerint nagyjából biztosra vehető a kormányváltás Lengyelországban, viszont a szokásjog szerint Andrzej Duda köztársasági elnök várhatóan a győztes párt miniszterelnök-jelöltjét kéri fel elsőként a kormányalakításra. Ez a PiS-nek nem fog sikerülni, így a procedúra elhúzódhat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Radek Pietruszka, MTI/MTVA