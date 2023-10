Izraeli nagykövet: korai a közvetítésről beszélni

Túl korai közvetítésről beszélni Izrael és a Hamász iszlamista palesztin szervezet között - jelentette ki vasárnap Izrael ankarai nagykövete, Irit Lillian, hozzátéve, hogy a támadások bebizonyították: a Hamásznak nincs helye Törökországban, sem máshol. A számos országban terrorszervezetként kezelt palesztin mozgalom szóvivője pedig egy interjúban azt mondta, hogy Irán támogatásával támadtak szombaton Izraelre.

A Gázai övezetet irányító Hamász rakéták ezreivel és a határon átszivárgó egységekkel támadta Izraelt, amire válaszul Izrael kemény megtorlásba kezdett. Több száz izraeli és palesztin halt meg az Izrael által háborúnak minősített harcokban. A nagykövet azután tartott rövid ankarai sajtótájékoztatóját, hogy Törökország közölte: minden féllel kapcsolatban áll, és kész segíteni megállítani a helyzet további eszkalációját. Irit Lillian kijelentette: Izrael számára az az elsődleges, hogyan reagáljon a támadásra.

"A közvetítés egy másik időpontban következik majd. Most, sajnos, a halottainkat számláljuk, a sebesültjeinket próbáljuk gyógyítani, még azt sem tudjunk, hány állampolgárunkat rabolták el" - tette hozzá. "Azt akarjuk, hogy valamennyi elrabolt ember hazatérjen, és térjen vissza a nyugalom Izraelbe és a térségbe" - tette hozzá a nagykövet asszony. "Ezután tárgyalhatunk a közvetítésről és arról, kik lesznek a legjobb szereplők a közvetítésben".

A múltban a palesztinokat segítő, a Hamász tagjait vendégül látó és a kétállami megoldást (az önálló palesztin állam létrehozását) támogató Törökország többéves ellenségeskedés után most az Izraellel való kapcsolatai javításán munkálkodik. A Hamász-tagok törökországi jelenlétére vonatkozó kérdésre válaszolva Irit Lillian közölte, hogy Száleh esz-Arúrit, a mozgalom egyik magas rangú vezetőjét - akit szerinte emberiesség elleni bűncselekmények miatt bíróság elé kellene állítani - néhány alkalommal látták törökországi rendezvényeken.

"Ez csak megerősíti a nézőpontunkat, hogy a Hamásznak nem szabad sem irodát fenntartania, sem más tevékenységet folytatnia sem Törökországban, sem máshol a világban" - mondta a nagykövet. Numan Kurtulmus, a török parlament elnöke vasárnap megismételte az önmérsékletre való felhívást, és kijelentette, hogy a palesztinok hosszú ideje szenvednek az igazságtalanságoktól. Példaként a jeruzsálemi al-Aksza mecsetet említette.

Az izraeli nagykövet kijelentette: több együttérzést várt el Törökországtól, de hozzátette, hogy a történtek után a két ország közötti konstruktív párbeszédtől függ majd a közeledés sorsa. A Hamász szóvivője, Gázi Hamad vasárnap a BBC brit rádió világszolgálatának Híróra című műsorában kijelentette, hogy az Izrael elleni támadást Irán támogatásával hajtották végre, és Teherán "mindaddig támogatást ígért a palesztin harcosoknak, amíg fel nem szabadítják Palesztinát és Jeruzsálemet".

Mohammad Bageri iráni vezérkari főnök pedig közleményben méltatta a "palesztin harci csoportok komplex műveletét". Úgy fogalmazott, hogy mindez annak "a szent dühnek a termése, amelyet a cionista ellenség ültetett el az elnyomott palesztin nemzetben, és most be kell takarítania". Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy Ebrahim Raiszi iráni elnök vasárnap telefonon megbeszélést folytatott a Hamász, valamint az Iszlám Dzsihád szélsőséges szervezet vezetőjével, Iszmaíl Hanijével és Zijád en-Nahalával.

Gázi Hamad a BBC szerint azt is közölte, hogy a Hamász több más országtól is támogatást kapott, de ezeket nem nevezte meg. A szóvivő kijelentette, hogy a támadás a zsidó telepesek által palesztin földön elkövetett erőszakra adott válasz volt.