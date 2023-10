Módosított a Pénzügyminisztérium: még nagyobb hiányra számítanak idén, ezzel eddig nem számoltak

A költségvetés a rendkívüli kiadások mellett is garantálja a nyugdíjak értékének megőrzését, a családtámogatások és a rezsivédelem fenntartását. A jelentősen megnövekedett kiadásokra tekintettel a kormány 5,2%-ra módosítja az idei évi GDP-arányos hiánycélt, amely 1 százalékpontos javulást jelent a tavalyi hiányhoz képest - közölte a Pénzügyminisztérium (PM).

A kialakult, veszélyes nemzetközi helyzet rendkívüli terhet ró a magyar költségvetésre is. A rezsivédelem magas költségein túl megnövekedett kiadást jelent, hogy a magyar honvédelmi kiadások már az idei évben is elérik a GDP 2%-át. Emellett Magyarország évek óta kéri az Európai Bizottságtól az uniós határok védelmére fordított határvédelmi költségek megtérítését, amelynek összege eléri a 650 milliárd forintot - közölte a PM. Amennyiben a Bizottság eleget tenne Magyarország kérésének, a hiány mértéke közel 1%-kal lenne alacsonyabb. Emellett tovább bővítené a magyar költségvetés mozgásterét, ha az Európai Bizottság utalná a Magyarországnak az uniós támogatásokat.

A jövőre nézve Magyarország kilátásai kedvezők, köszönhetően a magyar gazdaság stabil alapjainak - írta a PM. A foglalkoztatottság továbbra is rendkívül magas, míg az export rekordmértéket ér el. Az infláció jelentősen csökken, azt az év végére a kormány egy számjegyűre mérsékeli. Eközben a folyó fizetési mérleg hiánya is folyamatosan javul, míg a tartósan magas hazai beruházási ráta továbbra is az Európai Unió élvonalában van.

A pozitív kilátások alapján Magyarország már az idei év végére visszatérhet a növekedési pályára.

A kormány a jövőben is folytatja az egyensúlyi mutatók javítását és megőrzi az évről évre csökkenő hiány- és adósságpályát. Magyarország államadóssága tartósan, mintegy 10%-kal alacsonyabb, mint az Európai Unió átlaga, a kormány célja, hogy ez a csökkenő tendencia tovább gyorsuljon.

A Portfolio szerint "feltehetően azért is időzítette kedd reggelre a költségvetésért felelős minisztérium a hiánycél megemelését, mert ma 8:30-tól nyilvános a kormányzati szektor második negyedéves adata, amellyel együtt a KSH nyilvánosságra hozza a Brüsszelnek kiküldött EDP-jelentést is. Ebből pedig már ki lehet olvasni a felülvizsgált idei költségvetési számokat. A kormány ezt akarta megelőzni a minisztériumi közlemény korai nyilvánosságra hozatalával, és ezzel saját kommunikációs köntösébe csomagolni a hiánycél emelését".

Kiemelik: A minisztérium közleménye egyetlen szóval sem tartalmazza azt, hogy ez az 5,2%-os hiánycél hogyan viszonyul az eredeti idei 3,9%-os GDP-arányos hiánycélhoz (a minisztérium tájékoztató anyaga csak annyit mond, hogy módosítják az idei hiányt, nem azt írja, hogy emelik az eredeti célt). Azt hangoztatja ugyanis, hogy a kormány idén is csökkenti a költségvetési hiányt, ami szigorú értelemben véve igaz is, hiszen 2022-ben a deficit 6,2% volt.

Portfolio vélemény "A pénzügyminisztérium a közleményében úgy érvel, hogy az 5,2%-os új céllal az idén csökken a költségvetési hiány. Közgazdaságilag azonban nem biztos, hogy ez megállja a helyét. A tavalyi GDP-arányos deficit ugyanis azért emelkedett 4,8%-ról 6,2%-ra, mert az Európai Unió kiadásként számoltatta el a magyar állam egyik nagy gázbeszerzését, amit a kormány szeretett volna költségvetésen kívüli tételként láttatni. Olyannyira, hogy a kormány még a döntés után is sokáig hangsúlyozta, hogy "az igazi hiány" tavaly 4,8% volt. Ehhez képest viszont az 5,2%-os deficit emelkedésnek számít.



Azt se felejtsük el, hogy a kormány 2022 nyarán fogadta el az idei költségvetést, eredetileg 3,5%-os hiánycéllal, és nem a mai bejelentés az első, amivel a kormány a 2023-as deficitcélját emelte, ugyanis ezt tavaly decemberben kezdte el, amikor a GDP-arányos hiánycélt 3,5%-ról 3,9%-ra emelte meg."

Megszólalt Varga Mihály

A kormány a következő években is folytatja hiány- és adósságcsökkentő politikáját, ami az egész gazdaság számára kulcsfontosságú - jelentette ki a pénzügyminiszter a Joint Venture Szövetség (JVSZ) Makro Konferenciáján kedden Budapesten. Varga Mihály hangsúlyozta: a költségvetés a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a családok támogatását, a rezsivédelem fenntartását és a nyugdíjak értékének megőrzését.

A kormány jövőre ragaszkodik a GDP-arányos 2,9 százalékos hiányszinthez - jelezte Varga Mihály. Az államadósságot továbbra is mérséklik, azzal számolnak, hogy az államadósság a GDP 69,8 százalékára csökken idén, a tavalyi 73,9 százalékról. Szeretnék, hogy egyre kisebb terhet jelentsen a finanszírozása, és ezzel több tér maradjon a cégek fejlesztései, a további kamatcsökkentés előtt - mondta.

Az elmúlt 1-1,5 évben a magyar gazdaságpolitikának az egyensúlytalanságokat kellett kezelnie, amely a háború és az energiaválság következtében alakult ki - hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a tavalyi magas energiaárak okozta "sebek gyógyulnak", a mérlegek elkezdtek javulni: a szolgáltatások és a folyó fizetési mérleg egyenlege is. Jó esély van arra a tárcavezető szerint, hogy az év második felében a gazdasági növekedés legyen uralkodó, és arra, hogy az év végére, november-decemberben az infláció egy számjegyűre csökken. Mindez a kamatszint csökkenését is magával hozza - tette hozzá.