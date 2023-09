Rendkívüli kormányinfót hirdettek: mire készül Gulyás Gergely?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Holnap, azaz szeptember 28-án délben Kormányinfót tart Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. Bár a Kormányinfót most a megszokott, csütörtök délelőtti időpontban tartják, várhatóan fontos bejelentést tesz a kormány. Ahogy mindig, úgy most is élőben követhetik nyomon az olvasóink a Pénzcentrumon a Kormányinfó történéseit.

A Kormányinfó megszokott időpontja csütörtök délelőtt, 10-11 óra magasságában szokott lenni és 2 óra hosszan tart általában. Az utóbbi időben azonban egyre sűrűbben került sor arra, hogy ez az időpont késő délutánra tolódott, vagy esetleg nem vártak a bejelentésekkel csütörtökig. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most azonban a jelek szerint visszatért minden a rendes kerékvágásba, hiszen holnap, azaz szeptember 28-án déli 12 órakor fogja megtartani a Kormányinfót Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. Mit, miért tesz a kormány? - ez a Kormányinfó állandó témája. Most a legégetőbb témák többek között, amelyek előkerülhetnek a délutáni tájékoztatón, a rezsiárak, a minimálbér-emelés, illetve a nyugdíjemelés kérdése. EZ IS ÉRDEKELHET Gulyás Gergely: lesz nyugdíjkompenzáció, ennek mértékéről szeptember végén dönthet a kormány Arról, hogy mekkora lesz a nyugdíjemelés mértéke, valószínűleg szeptember végén tud dönteni a kormány.

Címlapkép: Getty Images

