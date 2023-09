Asztalra csaptak a fuvarozók: ez már tényleg követhetetlen, muszáj lesz tenni valamit?

Komolyan veszélyezteti a Kormány inflációs céljait a 17,6%-os októberi infláció követő, majd a januári, a teljes útdíjrendszert átalakító újabb tarifaemelés. Mások mellett erről is egyeztetett 2023. szeptember 25-én a hazai személy- és áruszállító vállalkozások mintegy kétharmadát tömörítő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. A két szakmai szervezet továbbra is aggályosnak tartja az egyoldalúan meghozott, a szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó útdíjstratégiát, amely álláspontjuk szerint árfelhajtó hatású, tovább gerjeszti az inflációt és kritikus helyzetbe sodorja a kis- és közepes vállalkozások százait.

Változatlan formában hirdeti ki a Kormány az útdíjrendszer átalakítására vonatkozó rendeletét – többek között ez derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által összehívott, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary), valamint a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) képviselőivel folytatott hétfői egyeztetésen. A közlekedési tárca a találkozón jelezte: olyan változásra nincs lehetőség, amely veszélyezteti a kormány 2024-es költségvetési céljait, de az érdekképviseleti kezdeményezések vizsgálatára munkacsoportokat állítanak fel.

Az érdekképviseletek az egyeztetésen leszögezték: súlyos hibának tartják, hogy az októberi 17,6% százalékos útdíjemelést követően a Kormány a szakmai érvek figyelmen kívül hagyásával hirdeti ki a januártól bevezetendő új útdíjstruktúrát. A zaj- és légszennyezéssel, valamint a széndioxid-kibocsátással összefüggő külsőköltség-díjak bevezetése újabb, járműkategóriáktól függően 30-80 százalékos útdíjnövekedést jelent. Ez a költségnövekedés százalékban kifejezhető inflációnövekedéshez, a fogyasztási cikkek, élelmiszerek és szolgáltatások árának emelkedéséhez vezet. Februártól az autóbuszok is bekerülnek a HU-GO rendszerbe, ami jelentősen drágítja majd a személyszállítási szolgáltatásokat, így például a magyar családokat érintő iskolai kirándulásokat is.

„Az érdekképviseletek időben eljuttatták az útdíjrendelettel kapcsolatos szakmai javaslataikat a döntéshozókhoz, de ezek közül egy sem került be a tervezetbe – mondta Barna Zsolt, az MKFE elnöke. – Sajnálatos, hogy szervezeteinkkel csak ilyen későn, gyakorlatilag a rendelet kihirdetésével egy időben kezdődnek meg az egyeztetések. Most arra kell törekednünk, hogy megvizsgáljuk, milyen mozgástere van még a szakmának az érdekei érvényesítéséhez, és milyen korrekciókra van lehetőség, amelyeket a magyar személyszállító és árufuvarozó vállalkozások védelme, a versenyképességük javítása érdekében hozhat a Kormány.”

„A külsőköltség-díj bevezetésére az uniós irányelv 2026-os határidőt szabott a tagállamoknak, mi mégis azonnal bevezettük, ráadásul úgy, hogy az alágazat szereplői az elmúlt évben minden piaci szegmensben csökkenést szenvedtek el – szögezte le Dittel Gábor. A NiT Hungary ügyvezető főtitkárának kérdésére az ÉKM képviselői elmondták, hogy az inflációkövető útdíjkorrekció kikerült a rendeletből, ugyanakkor azt nem tudták megerősíteni, hogy ez a későbbiekben is így marad. Barna Zsolt nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy az éves szállítási szerződésekben nem lehetnek nyitott tételek, ezért a szakma határozott választ kér az útdíjstruktúra későbbi alakulásáról.

Az autóbuszok 2024. februártól történő HU-GO rendszerbe integrálása kapcsán Dittel Gábor kiemelte: „Szakmaiatlan megközelítés, ha a tengelyszámhoz kötött tarifarendszer nem tesz különbséget a »kisbusz« és »nagybusz« között: a kéttengelyes jármű lehet 11 vagy 44 személyes is, az útdíjköltség egységes ráterhelése ezekre az autóbuszokra igazságtalan helyzetet teremt.” Az érdekképviseletek a súly- vagy utasszám szerinti differenciálásban, illetve a jármű hossza szerinti különbségtételben látják a megoldást. Barna Zsolt rámutatott, hogy a tehergépjárművek EURO norma szerinti díjdifferenciáláshoz jelenleg is alkalmazott regisztráció a buszoknál is alkalmazható, a szükséges adatok elérhetők a járművek forgalmi engedélyéből.

Az érdekképviseletek felhívták a figyelmet arra is, hogy abban az időszakban nincs korrekt tájékoztatás, egzakt kilométerdíj és a fuvarozók számára elérhető útdíjkalkulátor, amikor a magyar vállalkozások jelentős része a 2024-es szerződéskötéseit tárgyalja.

A szakmai szervezetek szerint hatékony ellenőrzés nélkül a magas útdíj tovább növelheti a bliccelők arányát, a viszonylati jegyekkel visszaélők számát. Utóbbinál szakaszjegyek teljes kivezetését vagy az érvényességi idő néhány órára rövidítését szorgalmazzák, az ellenőrzések fokozására pedig az útdíjbevételből kell forrást biztosítani. Javaslatként elhangzott még a fő- és gyorsforgalmi utak díja közötti különbség csökkentése, a tranzitforgalom kötelező autópályákra terelése, továbbá a nyilvánvaló költségvetési többletbevételre tekintettel a díjkompenzáció kérdése, például a nagyfelhasználói útdíjvisszatérítés bevezetésével, vagy az intermodális szállítási módok térnyerésének finanszírozásával.

Dr. Bói Lóránd közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkár az egyeztetés zárásaként elmondta, a felvetett kérdések megvitatása tárcákon átívelő munkacsoportokban folytatódik. A menetrendről és az egyes munkacsoportok összehívásáról az ÉKM intézkedik, a cél az, hogy 2024. második felére a döntéshozók elé vihető, az érdekképviseletekkel egyeztetett megoldások, javaslatok készüljenek el.