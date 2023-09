Riadót fújt a 2008-as válság megjóslója: komoly bajban Európa gazdasága, csúnya világ jöhet

Az a dilemmája az Európai Központi Banknak és a Bank of Englandnek, hogy egyrészt csökken a gazdasági aktivitás, másrészt pedig az infláció jóval magasabb, mint a megcélzott 2 százalék - mondta Nouriel Roubini közgazdász. Ugyanakkor ennek ellenére folytatni kell a kamatemeléseket, különben nagy bajba kerülhet az európai gazdaság.

Az a dilemmája az Európai Központi Banknak és a Bank of Englandnek, hogy egyrészt csökken a gazdasági aktivitás, másrészt pedig az infláció jóval magasabb, mint a megcélzott 2 százalék. Ha a központi bankok nem folytatják az alapkamat-emelést, akkor az infláció elszabadul, és beköszönt a stagfláció kora, amikor csakis az árak emelkednek, a gazdaság pedig befagy vagy még csökken is - mondta Nouriel Roubini közgazdász egy interjúban a Portfolio szerint. A 2008-as világválságot is megjósoló szakember szerint Németország már ilyen jeleket mutat.

Nouriel Roubini szerint nem szabad habozni az újabb kamatemelésekkel, és a központi bankoknak 2 százalékos inflációs cél helyett inkább 3-4-ben kellene gondolkodnia. Ugyanis az USA-Kína kereskedelmi háború és az ukrajnai konfliktus is számos gazdasági kiszámíthatalanságot tartogat magában.

Mind a kínálati, mind a keresleti oldalon vannak olyan tényezők, amelyek arra utalnak, hogy a 2% jelenleg lehetetlen küldetés. És az új normális érték a fejlett gazdaságok számára idővel valahol 3% és 4% között lehet, természetesen nem egyik napról a másikra

- mondta. Azt tanácsolta a befektetőknek, hogy az év hátralévő részében rövidre zárják az amerikai részvénypozícióikat, és arra figyelmeztetett, hogy a hitel- és kötvénypiacokon optimizmus uralkodik. Hozzátette, a világgazdaság állapota alapján az amerikai részvények 10%-os csökkenése is elképzelhető, de más részvénypiacok még rosszabbul járhatnak.