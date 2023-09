Fontos döntés született Paks II ügyében: itt a bejelentés, ilyen még nem volt

Még nem is létezik teljesen az a technológia, amit az új atomerőműhöz vennénk meg, de az idő sürgeti a kormányt energiafronton.

Francia fűtőelemeket vásárolna Magyarország, és a tervek szerint ez a Paksi Atomerőmű tervezett második blokkjában is fontos szerepet kapna - eere lehet következtetni az Energiaügyi Minisztérium minapi bejelentéséből, írja a g7. A lap szerint az ötlet már egy ideje keringhet, mert Orbán Viktor is utalt rá néhány nappal ezelőtt.

A franciáktól megvásárolandó technológia esetén azonban komoly probléma, hogy ez a nukleáris üzemanyag még nem is létezik. Egy olyan fejlesztésről van szó, ami egy korábban már legyártott üzemanyag továbbgondolása, és folyamatosan dolgoznak is rajta. A lépéssel a magyar kormány újabb lépést teeene abba az irányba, hogy lassan ugyan, de leváljon az orosz nukleáris energiáról, ami az unióónak egy kimondott elvárása is, különösen a háború kitörése óta.

borítókép: Jászai Csaba, MTI/MTVA