Elárulta a jegybank, hogy mi várható szeptembertől

Virág Barnabás, az MNB alelnöke elmondta, hogy a gazdasági növekedés beindulásához 2024-ben tovább kell mérsékelni az infláció mértéket. Az alelnök arról is beszélt, hogy az alapkamat és az irányadó ráta várható szeptemberi összeolvadása után a jegybanki eszköztár egyszerűsítése várható.

Virág Barnabás, az MNB alelnöke az infláció kérdésével kezdte keddi sajtótájékoztatóját – olvasható a portfolio.hu-n. Az alelnök szerint az őszi hónapokban már csak egy számjegyű lesz a pénzromlás mértéke, ám azt 2024 folyamán még tovább kell majd csökkenteni. Virág azt is elmondta, hogy a magyar gazdaság visszaesése is az inflációval és az amiatt visszaeső fogyasztással magyarázható, ami még egy ok az infláció letörésének szükségességére.

A gazdasággal kapcsolatban azt is elárulta, hogy a korábbi várakozásoknál számottevően jobb lehet a 2023-as fizetési mérleg. A júniusi előrejelzés a GDP 2 százalékának megfelelő hiányt vetített előre, ezzel szemben most számottevően kedvezőbb adat várható a szakember szerint.

Mi várható szeptember után?

Szeptember végével összeolvadhat az egynapos betéti tender kamata és az alapkamat, ezzel pedig új szakaszába léphet a monetáris politika - emelte ki Virág Barnabás. Az alelnök elmondása szerint a monetáris politika fókuszában az inflációs cél elérése és a pénzpiaci stabilitás fenntartása fog állni.

Az összezárást követően továbbra is szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges, ugyanakkor a jegybanki eszköztár egyszerűsítése várható"

- emelte ki Virág. Az alelnök azt is hangsúlyozta, hogy a jegybank adatvezérelten, lépésről lépésre fogja meghozni a kamatkondíciókkal kapcsolatos döntéseket. Azt is elárulta, hogy bár jelen állás szerint szeptember végén jöhet egy újabb 100 bázispontos kamatcsökkentés, azt azonban túlzott elvárásnak nevezte, hogy azt követően "robotpilóta-szerűen" vágja tovább a jegybank a kamatot.

Virág arról is beszélt, hogy az előzetes adatok szerint az élelmiszerárak csökkenése augusztusban is folytatódott, ami az infláció csökkenésének kulcseleme lehet. Bár a KSH csak jövő pénteken teszi közzé az augusztusi inflációs adatot, ám az MNB rendelkezik előzetes számokkal. Virág szerint jó esély van arra, hogy 2023 végére nem csak egy számjegyű lesz az infláció, de az már a régiós átlag körül fog alakulni.

Ugyancsak az inflációs cél elérését segítheti, hogy a hazai reálkamat már szeptemberben pozitív tartományba kerülhet.

Elindulhat a gazdaság növekedése

Az előzetes harmadik negyedéves adatok alapján elindulhat a gazdaság növekedése. A mezőgazdaság várható adatai nagyon erősek, ezekkel pedig visszatérhetünk a növekedési tartományba - hangzott el a gazdasági kilátások kapcsán.

A beérkezett adatok egyébként a jegybank GDP-növekedési prognózisának szeptemberi felülvizsgálatát is szükségessé teszik, azok ugyanis eltérnek attól, amit előzőleg vártak, ráadásul a külső feltételek is folyamatosan változnak. A revízió mértékével kapcsolatban azonban nem árult el konkrétumokat az alelnök.

Az európai energiaárakkal és a folyó fizetési mérleg pozíciójával kapcsolatban Virág úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint ezek sokkal kedvezőbbek, mint egy évvel ezelőtt, így lényegesen kisebb lehet annak szükségessége, hogy ismét az MNB biztosítsa az energiabeszerzéshez szükséges devizát.

Jegybanktörvény

A jegybanktörvény tervezett módosítása kapcsán az alelnök elárulta, hogy a kormány jelenleg az EKB válaszára vár, ami Virág Barnabás szerint nagyon rövid időn belül megérkezik majd. A hogyan továbbról ennek fényében lehet majd döntést hozni.

Költségvetési hiány

Az idei hiány jelentős része már realizálódott az év eddig eltelt időszakában, ami jelentős részben a bevételek várttól való elmaradásával magyarázható. Virág szerint a kormány elkötelezett a hiánycélok tartása mellett, melyhez a szükséges eszközei is megvannak, így ha szükséges, akkor az év hátralévő hónapjaiban további intézkedéseket is hoznak.

Virág Barnabás azzal zárta a sajtótájékoztatót, hogy a jegybank érdemi, akár a régió legmagasabb pozitív reálkamatát szeretné kialakítani, mellyel szintén biztosíthatná a dezinfláció folytatódását.